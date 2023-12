Unesco alertó sobre un aumento del número de periodistas muertos en zonas de conflicto

La Unesco señaló que 2023 ha sido especialmente mortífero para los periodistas que trabajan en zonas de conflicto, y que los asesinatos casi se duplicaron en comparación con los tres últimos años.

Este año, 65 periodistas fueron asesinados mientras desarrollaban sus tareas, un número aun menor frente a los 88 del año previo, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en un comunicado publicado en su página web.

Sin embargo, «este descenso global oculta un fenómeno muy alarmante: el fuerte aumento del número de asesinados en zonas de conflicto«, afirmó la directora general de Unesco, Audrey Azoulay, y agregó que «es precisamente en este tipo de situaciones donde la labor de los periodistas es más vital».

Además, los tres últimos meses de este año «han sido ya el trimestre más mortífero para los periodistas en zonas de conflicto desde al menos 2007, con 27 muertos», contabilizó el organismo.

Los principales escenarios conflictivos en que se produjeron estas muertes, según la Unesco, estuvieron en Medio Oriente.

