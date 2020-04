UNICEF alerta de que el coronavirus llevará a la pobreza a 4 millones de niños en Oriente Próximo y el norte de África

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) calcula que unos cuatro millones de niños se verán abocados a la pobreza en Oriente Próximo y el norte de África debido al coronavirus y ha pedido 93 millones de dólares (86 millones de euros) para ayudar a estos menores.

La Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia Occidental estima que durante este año se perderán 1,7 millones de empleos debido al cierre de la mayoría de las empresas, la suspensión de salarios y el confinamiento casi total.

Ello incrementará la pobreza en 8 millones de personas más en la región y UNICEF estima que la mitad de ellos sean niños. A menos que estén respaldados por los sistemas y programas nacionales de protección social, las familias no tendrán más remedio que recurrir al trabajo infantil, el matrimonio temprano y el abandono escolar para sobrevivir.

“Muchas familias en la región ya se están empobreciendo debido a la pérdida de empleos, especialmente aquellos que se pagan por día. Las familias tienen problemas para llevar un plato de comida a la mesa debido a las medidas de contención”, destacó el director regional de UNICEF para Oriente Próximo y el norte de África, Ted Chaiban.

Además, “podemos decir con seguridad que todos los niños de la región se están viendo afectados psicológicamente como resultado del shock del confinamiento, de no ir a la escuela, no jugar ni hacer deporte al aire libre o no poder reunirse con sus amigos”, subrayó.

En la región de Oriente Próximo y el norte de África hay ya más de 105.419 casos confirmados y 5.699 muertes por la nueva enfermedad, con Irán y Turquía como principales focos.

“Es la región del mundo con más niños que necesitan ayuda, debido a los conflictos y guerras activos. Tiene las tasas de desempleo entre los jóvenes más altas, mientras que casi la mitad de todos los niños viven en una situación de pobreza multidimensional, privados de servicios básicos como educación, vivienda, nutrición, atención médica, agua potable, saneamiento y acceso a la información”, apuntó Chaiban.

“La combinación de falta de servicios básicos, años de conflicto, pobreza, privaciones y, ahora, COVID-19, está golpeando a los niños más vulnerables, haciendo que sus vidas hayan pasado de ser difíciles a convertirse, simplemente, en insoportables. Cuanto más dure todo esto, más profundo será el impacto, especialmente en los niños”, ha advertido.

25 millones de niños necesitados

En la región hay casi 25 millones de niños que necesitan ayuda, incluidos refugiados y desplazados internos. La mayoría de ellos fueron desarraigados debido a conflictos armados y guerras en Siria, Yemen, Sudán, Palestina, Irak o Libia.

UNICEF ha destacado que continúa colaborando con actores estatales y no estatales para mejorar la situación de los niños en la zona. “En las últimas semanas, hemos llegado a casi 22 millones de personas a través de la televisión, la radio y los periódicos, y a otros 7 millones a través de plataformas digitales”, ha señalado el organismo.

Además, y a pesar del cierre de las fronteras y del espacio aéreo y la interrupción de los servicios aéreos a nivel mundial, UNICEF ha entregado casi 1,6 millones de unidades de suministros en toda la región, parte de ellos adquiridos en el mercado local, para apoyar a las economías afectadas.

Ello incluye la entrega a los ministerios de Sanidad y a los trabajadores sanitarios que están en primera línea de la lucha contra el coronavirus de suministros esenciales como mascarillas quirúrgicas, batas, guantes y gafas, kits de detección del COVID-19, productos de higiene, termómetros y formación de profesionales sanitarios para prevenir contagios.

Alrededor de 110 millones de niños en la región están en casa y no en la escuela y UNICEF también apoya el esfuerzo de los ministerios de Educación para mantener la continuidad de la enseñanza a través de programas de aprendizaje a distancia y de mecanismos y herramientas que permitan que los niños en edad escolar sigan aprendiendo mediante contenidos educativos difundidos en radio, televisión, plataformas online y también materiales impresos.

Además, UNICEF está proporcionando herramientas para realizar actividades extracurriculares y recreativas a los padres y cuidadores que están en casa con sus hijos, para paliar en cierta medida el impacto psicológico del confinamiento.

Dentro del llamamiento global de UNICEF para su Acción Humanitaria para la Infancia, UNICEF en Oriente Próximo y norte de África hizo este lunes un llamamiento por valor de 92,4 millones de dólares (unos 85 millones de euros) para seguir apoyando la lucha contra el COVID-19 en toda la región.