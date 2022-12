Unicef alertó que siete millones de niñas y niños ucranianos están en riesgo por la falta de calefacción y agua

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) advirtió este miércoles que los ataques rusos contra infraestructuras energéticas ucranianas ponen en riesgo la vida de «todos los niños de Ucrania», unos 7 millones, al causar apagones generalizados e interrumpir el servicio de agua y la calefacción.

«Millones de niños se enfrentan a un invierno sombrío acurrucados en el frío y la oscuridad, con poca idea de cómo o cuándo puede llegar el respiro», expresó la directora ejecutiva del organismo, Catherine Russell, en un comunicado.

«Más allá de las amenazas inmediatas que traen las condiciones de congelación, los niños también se ven privados de la capacidad de aprender o mantenerse en contacto con amigos y familiares, lo que pone en grave riesgo tanto su salud física como mental», agregó.

Los centros sanitarios tampoco pueden proporcionar todos los servicios esenciales y los sistemas de suministro de agua defectuosos aumentan el riesgo, ya muy elevado, de neumonía, gripe, enfermedades de origen hídrico o Covid-19, agregó la organización, citada por la agencia de noticias AFP.

Around 16 million people in Ukraine need water, sanitation & hygiene assistance. Regular attacks on infrastructure leave millions without piped water for days on end. Clean water & sanitation are essential to the realization of all human rights. #StandUp4HumanRights pic.twitter.com/yykTZkBfPL

— OCHA Ukraine (@OCHA_Ukraine) December 10, 2022