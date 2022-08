Unicef condenó el bombardeo que dejó cinco muertos en un jardín de infantes de Etiopía

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) condenó el bombardeo que el viernes dejó cuatro muertos en la región rebelde etíope de Tigré y varios diplomáticos reclamaron que no se ataque a los civiles.

«Unicef condena enérgicamente el ataque aéreo en Mekele, la capital de la región de Tigré, Etiopía. El bombardeo alcanzó un jardín de infantes, matando a varios niños e hiriendo a otros», tuiteó la directora ejecutiva del organismo, Catherine Russell.

Los combates entre fuerzas gubernamentales y los rebeldes del Frente Popular de Liberación de Tigré (TPLF) se reanudaron el miércoles, poniendo fin a cinco meses de tregua de un conflicto iniciado en 2020, consignó la agencia de noticias AFP.

