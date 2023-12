Unicef condenó la violencia sexual contra mujeres israelíes el 7 de octubre

La directora de Unicef condenó la violencia sexual cometida contra mujeres israelíes durante los ataques de Hamas en Israel del 7 de octubre, pero sin mencionar como responsable al grupo islamista palestino, lo que causó malestar en el Gobierno israelí.

Las acusaciones de violaciones y otras formas de violencia sexual contra mujeres, jóvenes y niñas israelíes por parte de Hamas cobraron fuerza en los últimos días.

El presidente estadounidense, Joe Biden, instó el martes a «condenar inequívocamente» la violencia sexual cometida por Hamas el 7 de octubre, que terminaron con unos 1.200 muertos, en su mayoría civiles, y unos 240 secuestrados.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el martes que rehenes israelíes liberadas por Hamas durante una tregua la semana pasada reportaron «casos de abusos sexuales y de violaciones brutales».

The accounts of sexual violence on 7 October in Israel are horrific.

Survivors must be heard, supported, and provided with care. Allegations must be fully investigated.

We condemn gender-based violence and all forms of violence against women and girls.

— Catherine Russell (@unicefchief) December 6, 2023