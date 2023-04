Unidad Piquetera marcha con antorchas hoy a Plaza de Mayo

Unidad Piquetera volverá a manifestarse este miércoles 19 de abril por la tarde en reclamo contra el Fondo Monetario Internacional (FMI), el hambre y el ajuste. Con réplicas en todo el país, en Buenos Aires el punto de partida estará ubicado en Puente Pueyrredón y continuará en una marcha con antorchas que va a culminar con un acampe en Plaza de Mayo. Eduardo Belliboni aseguró que se encuentran dialogando con movimientos sociales del oficialismo para planificar otros planes de lucha.

Desde Unidad Piquetera subrayaron que esta tarde a partir de las 17 horas habrá “mucha gente” concentrada en Puente Pueyrredón. El itinerario implica caminar por la autopista, pasar por el Ministerio de Desarrollo Social y desembocar en Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada.

Al igual que en los anteriores “piquetazos nacionales”, habrá marchas, cortes y acampes en 23 provincias, todas con características diferentes dependiendo de los reclamos puntuales. “¡Basta de hambre!”, “¡Abajo el ajuste!” y “¡Fuera el FMI!” son algunas de las consignas que se verán en las protestas.

Marcha de antorchas de Unidad Piquetera.

Belliboni le aseguró a PERFIL que la posibilidad de no realizar el acampe existe, aunque depende del llamado al diálogo de la administración nacional. “Nunca le ponemos plazo al acampe. Es más, podría no haber si nos recibiera la Ministra de Desarrollo Social. Esto lo decimos siempre, el acampe es porque no nos reciben. Si no lo hace, le llevaremos una carta al Presidente (Alberto Fernández) porque queremos que su “funcionaria que no funciona” nos atienda”, sostuvo.

Este medio consultó por qué la marcha incluye la portación de antorchas y desde UP explicaron que simboliza “la bronca de los compañeros, es una forma de transmitir la calentura” que hay en los barrios.

Además recordaron la movilización que la semana pasada realizó el Movimiento Evita, organización cercanísima al Gobierno Nacional, en reclamo por la situación económica y la baja de planes Potenciar Trabajo. “Hasta los propios funcionarios oficialistas que integran el ministerio de Desarrollo han salido a criticar a la ministra Tolosa Paz por el ajuste contra los que menos tienen”, dicen los piqueteros.

Los preparativos de la marcha con antorchas de Unidad Piquetera.

Encuentros con movimientos sociales oficialistas

Dentro del pliego de reclamo de los piqueteros se encuentra la apertura de programas Potenciar Trabajo, la asistencia integral a comedores y el cumplimiento de los convenios de herramientas y materiales para los emprendimientos productivos.

Belliboni reconoció que no hay comunicación alguna con la cartera de Desarrollo Social, alegando que durante otras gestiones al menos esa vía estaba abierta.

Además, le dijo a este medio que hubo encuentros con movimientos sociales cercanos al Gobierno que también quieren salir a las calles. “Hay un sector de las organizaciones sociales del oficialismo y que están integradas al estado como el Movimiento Evita, la CCC (Corriente Clasista y Combativa) y otros, que se han reunido con nosotros porque quieren hacer acciones de lucha también contra el ministerio que ellos mismos integran”, reveló.

El referente del Polo Obrero aseguró que “es un desastre” la situación que se vive en los barrios que recorre porque “la gente vuelve a los comedores”. “Nosotros lo expresamos con los reclamos al estado, creemos que es la forma de canalizarlo. El Gobierno es el responsable”, agrega.

El apoyo de Andrés Calamaro a los piqueteros

El cantante y compositor argentino le dedicó un mensaje de apoyo a los concurrentes de la marcha de este miércoles mediante un video que difundió la propia Unidad Piquetera.

“Hola, soy Andrés Calamaro y transmito mi adhesión y mi solidaridad a esta y todas las marchas de nuestro pueblo piquetero, que reclama alimento, dignidad y trabajo”, se escucha decir a El Salmón.

No es la primera vez que Calamaro se muestra cerca de los movimientos sociales. Hace semanas se fotografió en un café junto al dirigente social Juan Grabois, donde se lo ve leyendo el libro que publicó este año el fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

Qué dice el comunicado de Unidad Piquetera

Basta de hambre!

Abajo el ajuste ! Fuera el FMI !

Marcha de antorchas Desde el Puente Pueyrredon y acampe en la Plaza de Mayo.

Los alarmantes datos de la inflación, con casi el 10 % de aumento en los alimentos en un solo mes, y suman más del 30% en el trimestre en los negocios de cercanía, dan muestra del total fracaso del programa de sometimiento al FMI del Ministro Massa, una catástrofe para los que vivimos de nuestros salarios.

Estos datos solo confirman lo que vemos todos los días en los barrios populares: crece la desocupación, crece el ajuste y crece el hambre!

Hasta los propios funcionarios oficialistas que integran el ministerio de Desarrollo han salido a criticar a la ministra Tolosa Paz por el ajuste contra los que menos tienen!

El sometimiento al FMI está produciendo un desastre sobre millones de trabajadores y se aprestan a golpear aún más con 400.000 bajas del potenciar trabajo exige el fondo.

Por eso es necesaria una enérgica acción de les trabajadores para frenar el ajuste y el hambre y echar al FMI.

Asistencia integral a los comedores.

Apertura del programa potenciar trabajo para los que lo necesiten,

Ninguna baja !!! Ni ajuste en la asistencia social.

cumplimiento de los convenios de herramientas y materiales para los emprendimientos productivos.

GI/ff