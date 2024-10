Universidades: Navarro apuntó contra Máximo Kirchner y desde La Cámpora lo tildaron de «adoctrinado por la pauta»

El periodista Roberto Navarro volvió a cuestionar al diputado nacional de Unión por la Patria Máximo Kirchner, lo que desató una fuerte respuesta desde dirigentes de La Cámpora, en medio de las internas que vive el peronismo entre «las nuevas canciones» de Kicillof y la lista del PJ de Ricardo Quintela frente a la flamante candidatura de Cristina Kirchner para conducir dicho espacio.

Es que Navarro, quien ya viene señalando críticas al kirchnerismo duro en los últimos tiempos y se acercó más al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, tomó un recorte del discurso que dio el hijo de Cristina Kirchner en Lanús y lo interpretó como un mensaje «desalentador» hacia el movimiento estudiantil que salió a manifestarse contra el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.

«Máximo al movimiento estudiantil: ‘no hay otra forma de enfrentar el veto que hacer campaña para 2025’. Miles de estudiantes en lucha ponen el cuerpo para frenarlo ya mismo. No minen la rebeldía de los pibes que es nuestro mayor activo. Paremos a Milei», publicó en su cuenta de X (ex Twitter).

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.

Roberto Navarro vs La Cámpora: el periodista explotó contra la agrupación y denunció acuerdos con Milei

Y en el video, Máximo Kirchner aseguró que «el veto es una facultad constitucional del señor presidente, y si no pudimos rechazar el veto del presidente a la hora de defender los intereses de los jubilados y las jubiladas, a la hora de defender los intereses de la educación universitaria, es porque aún no tenemos la cantidad de diputados y diputadas que nos permita hacerlo».

Por eso mismo, destacó que «un objetivo para el 2025 a lo largo y ancho de la patria es construir una fuerza electoral que realmente cuando el presidente vete, tenga las manos necesarias en el Congreso para poder frenarlo. No va a haber otra manera de hacerlo, no hay otra manera, o lo entendemos o lo entendemos. Esto es vital, sino es engañar a la gente».

La respuesta hacia Navarro no tardó en llegar. Lucía Cámpora, Secretaria General de «La Cámpora» y de la Juventud Peronista Nacional, acusó al periodista de «adoctrinado por la pauta» y de que tomó un fragmento del discurso para sacar de contexto al diputado.

«A quién le vas a dar consejos de rebeldía vos, adoctrinado por la pauta. Te dejo el video entero por las dudas. Y quedate tranquilo que el peronismo universitario está poniendo el cuerpo para frenar el veto, lo que falta es que no haya un solo diputado más ‘que en nombre del peronismo utilice una banca en contra del Pueblo y la Nación’. Muy acertado Máximo poniendo el foco ahí», respondió.

Máximo Kirchner: «Tenemos que construir el camino de salida del Gobierno de Milei»

En el recorte de Cámpora, Máximo Kirchner enfatizó en que «Alguna vez Cristina dijo que ‘la patria es el otro’. ¿Qué significa hoy? que cada sujeto que está saliendo en la calle a protestar como pudimos ver a los compañeros y compañeras estudiantes hace unos días y ya dos veces en lo que va del año, salir masivamente a la calle, también termine asociado a esas jubiladas y jubilados que también han sido agredidos por un veto al igual que la comunicad universitaria. No que sean compartimentos de ‘si me toca a mí salgo y si no me toca a mí no salgo’. Tenemos que construir mayor solidaridad entre todos, entre trabajadores, estudiantes».

En un tono menor, la diputada Vanesa Siley, también consideró que «Lisa y llanamente esto es una tergiversación de lo que Máximo dijo en Lanús. @robdnavarro no entiendo por qué tanta saña? no se justifica y duele».

Vale destacar que La Cámpora dio batacazos en elecciones estudiantiles de las facultades de la UBA como el caso de Arquitectura, Sociales, Exactas y Filosofía.

JD / CP