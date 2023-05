Uno de los candidatos a las elecciones de Turquía se retira ‘in extremis’ tras ser chantajeado con difundir un vídeo sexual

Muharrem Ince, uno de los cuatro aspirantes a elecciones presidenciales de Turquía de este domingo, se ha retirado este martes de la carrera, algo que puede aumentar las opciones del líder opositor, el socialdemócrata Kemal Kiliçdaroglu, de vencer al actual jefe del Estado, el islamista Recep Tayyip Erdogan.

El abandono de Ince se produce después de difundirse que ha sido supuestamente víctima de un intento de chantaje con un vídeo de contenido sexual.

Las encuestas más favorables daban a Ince en abril un máximo del 6% de votos, un apoyo que ha bajado a alrededor del 2% en las últimas semanas.

Los analistas estiman que la candidatura de Ince, que en 2018 fue candidato por el partido socialdemócrata CHP, restaba apoyos principalmente a Kiliçdaroglu, a quien los sondeos dan la victoria este domingo pero con el riesgo de que no llegue a la mayoría absoluta que evitaría una segunda vuelta dos semanas después.

Ince negó hoy en rueda de prensa la existencia de ese supuesto vídeo sexual y negó también los rumores de que Erdogan le haya pagado para que concurriera a las elecciones y debilitará a la oposición.

«Se lo digo a quienes dicen que he cobrado dinero del Palacio (presidencial) para no retirarme: no tengo miedo a estas conspiraciones, a estos falsos recibos, a estos montajes. He resistido 45 días. Me retiro de la candidatura, lo hago por mi país«, dijo Ince.

La difusión de este vídeo fue anunciado el martes pasado por Ali Yesildag, miembro de un clan con conexiones mafiosas, quien dijo así vengarse del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, por no ayudarle en sus problemas con la Justicia.