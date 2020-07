Uno de los empresarios criticados por Bonafini: “Nunca secuestré a nadie ni dejé de pagar sueldos”

Alberto Fernández junto a empresario en acto por 9 de Julio.

Hebe de Bonafini, luego de la carta de Madres de Plaza de Mayo, aseguró hoy que el presidente Alberto Fernández “invitó a los peores empresarios a su mesa” y remarcó que intentar “construir con ellos” es como “acostarse con un cocodrilo” en referencia al acto del 9 de Julio en la Quinta Olivos.

“Alberto (Fernández) invitó a los peores empresarios a su mesa. No se puede construir con ellos. Es como acostarse con un cocodrilo”, aseguró Bonafini en declaraciones radiales.

Adelmo Gabbi, empresario que participó del acto, le contestó a Bonafini: “Yo nunca secuestré a nadie ni dejé de pagar un sueldo… En la pandemia no dejé de pagar salarios y no le pedí ayuda a nadie. No merezco que me trate de antipatria o que diga que secuestramos a su familia”.

“Hay un ejemplo y es el caso Vicentin. Él dijo que está arrepentido, pero después la senadora por Mendoza lo desmintió y dijo que van a expropiar igual si no entran en razones. Ahí se ven las dos formas que tiene de gobernar el Presidente. Él habla contra los odiadores seriales, imagino que de las dos partes, y cuando hablan otras personas el mensaje es mucho más radicalizado”, agregó en declaraciones a radio La Red.

“Sin libertad, no hay patria. Sin inversión privada, no hay progreso. Son las cosas que a uno le enseñan en primer grado cuando se empieza a hablar de la Constitución. ¿Qué país va para adelante con dirigentes radicalizados?”, cerró.