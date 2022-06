Unos 16 millones de ucranianos necesitan ayuda humanitaria, alertó la ONU

Unos 16 millones de ucranianos necesitan ayuda humanitaria y más de seis millones siguen desplazados dentro del territorio por la guerra, declaró en Kiev la coordinadora humanitaria de la ONU en el país.

«Casi 16 millones de personas en Ucrania necesitan actualmente ayuda humanitaria: agua, alimentos, servicios de salud» en medio de la guerra desencadenada por la invasión de Rusia, dijo Osnat Lubrani, en una conferencia de prensa.

«Más de seis millones de personas siguen desplazadas dentro del país. Unos cinco millones de personas lograron volver a sus hogares, pero muchos saben que podrían verse obligados a huir de nuevo», agregó, citada por la agencia de noticias AFP.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que forma parte del sistema de las Naciones Unidas, esta cifra de retornos se refiere tanto a los desplazados internos como a los repatriados del extranjero.

