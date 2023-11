Unos la suerte, otros la muerte

Me han preguntado si me siento afortunada en la vida. Lo de teorizar sobre lo que es o no la suerte está muy manido, pero en estos tiempos de fardos, fronteras y menas es más necesario que nunca. No tengo suerte por trabajar en lo que me gusta o tener buenos amigos, eso me lo he ganado, me siento afortunada por haber nacido donde he nacido, para lo cual, no he hecho ningún mérito. Como tampoco han hecho méritos los niños que han nacido en Gaza, Biafra o Corea del Norte.

Lo de sentir un orgullo desmedido por ser de un lugar siempre me ha parecido infantil, estoy orgullosa de lo que me gano, no de lo que me toca. Por eso, cuando la gente se aferra a las fronteras como un mantra inamovible, siendo una frontera lo más laxo, dúctil y difuso que hay, como demuestra la historia mundial, me invade la vergüenza ajena. Dense por aludidos los que hablan de su país, o comunidad autónoma más bien, como si hablaran de su coche, ese que les pertenece, han pagado a plazos y cuidan más que a su hijo. Vergüenza también los discursos en los que se culpa de la inseguridad o la enfermedad al que viene de fuera, porque lo de fuera es peligroso.

No hay nada más cerril que pensar que lo desconocido es malo, por el simple hecho de ser distinto, el miedo nos hace catetos. Eso sí, cuando lo ajeno tiene dinero, entonces los miedos se disipan y de nuevo el lenguaje pone las cosas en su sitio. Si eres negro y pobre eres inmigrante, si eres negro y futbolista eres una estrella, si eres humilde y sudamericano eres panchito, si eres rico y sudamericano eres inversor. Llamemos a las cosas por su nombre, no son menas, son menores, no son fardos, son personas, no es orgullo de patria, es racismo y xenofobia.