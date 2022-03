UOM La Matanza ya tiene secretario general

Sin sorpresas, Esteban Cabello es el nuevo secretario general de la UOM seccional La Matanza. El final estuvo cantado desde el vamos porque se logró consensuar una lista de unidad en la que Cabello, actual Protesorero, quedó candidateado a ser la cabeza de la lista Marrón antes de que terminara 2021.

La estadística arrojó los siguientes números luego de cuatro días de elecciones: de los 5.435 afiliados que votaron lo hicieron a favor de Cabello 5.304; mientras que en blanco votaron 116 y nulos 16.

Su antecesor Hugo Melo había anunciado para fines del año pasado que dejaba la titularidad de la seccional como parte de una filosofía donde el dirigente que llega a los 65 años se jubila cómo lo establece la ley jubilatoria; en este caso Melo tiene 64. Así las cosas se produjo el trasvase generacional ya que Cabello tiene 46 años desde.

“Con Melo militamos juntos desde el 2000 y a partir del 2012 se produjo el trasvase generacional en el que él pasa a ser secretario general y ahora se vuelve producir conmigo”, explica el flamante secretario general.

Cabello está afiliado a la UOM desde el año 2000 y actualmente es delegado en actividad de la fábrica Frattelli Currao que se dedica a la fundición de bronce y aluminio para puertas: “Sigo haciendo elecciones cada dos años para cuerpo de delegados y todos los años me someto a la voluntad de mis compañeros”.

En diálogo con Mundo Gremial, Cabello lanzó algunas definiciones respecto a lo que espera concretar en estos cuatro años de mandato que le esperan.

¿Cuáles son tus ejes de gestión para estos cuatro años?

El eje es escuchar a los trabajadores. Somos 200 delegados y preguntarles a ellos para que nos traigan la voz de las bases. Nosotros ejecutamos en base a eso. Hay dos ejes principales: salario y obra social. Ver de tener una relación madura con a secretaría nacional para tener una salario digno.

Ampliame el tema salarios…

Juntarnos con el SN ver de qué manera puede defender el salario; actualmente no les alcanza para nada. Siempre la inflación le termina ganando. Una es la inflación que dice el Estado pero cuando lo ves en el bolsillo es mucho más. La realidad de los trabajadores siempre estamos por debajo. Por eso decimos que son “recomposiciones salariales porque siempre perdemos”. Una suba del 52% no es malo, pero en el sueldo metalúrgico no es nada porque gana 70.000 pesos promedio. Busquemos formas de conseguir los aumentos, pero porque no los hacemos sobre la canasta básica para estar por encima.

Contame el tema de la obra social

Hay que mejorar varios servicios, el tema es que los trabajadores ganan poco por lo que es difícil generar esas mejoras por los salarios bajos que hay. Muchas empresas cerraron y otras tanto dejaron de hacer los aportes. Esto se está empezando a revertir porque vemos que se está reactivando la actividad. En Virrey del Pino tenemos una clínica que no está terminada, y la tuvimos que abandonar por el tema de la pandemia. Este es un ejemplo de la cantidad de obras que hay que retomar. Tenemos una gerenciadora porque no tenemos capacidad para llevar adelante una obra social; por eso lleva la gestión esta gerenciadora sin dejar nosotros de ser conductores y para eso nuestro deber es controlar.

¿Cómo vas a jugar en la normalización de la CGT Regional La Matanza?

Queremos una unidad en el movimiento obrero de La Matanza como ya hubo; necesitamos una CGT que represente a los trabajadores. Como UOM Matanza vamos a militar eso y estamos encaminados en ese sentido. No importan las personas, sino que haya una sola CGT representativa. Los dirigentes que la integran tienen que mirar a sus representados y no hacer política; para eso están Las 62 Organizaciones Peronistas.