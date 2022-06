UPCN: este jueves hay elecciones en el principal gremio estatal

Este jueves, los 303.000 empadronados de UPCN (Unión Personal Civil de la Nación) votarán para revalidar por otros cuatro años a Andrés Rodríguez al frente del Consejo Directivo nacional ya que no habrá lista opositora. De acuerdo a la información que suministraron desde el gremio a Mundo Gremial «de las 24 seccionales sólo dos no están normalizadas que son Córdoba y Chubut, que están en reordenamiento, aunque en esas jurisdicciones se puede votar a los miembros del secretariado nacional; no así a los dirigentes locales». Completaron el mapa: «San Juan es importante también por el equipo de Voley de UPCN porque ganó varios torneos nacionales y sudamericanos».

Tanto en Tucumán como en Catamarca y Corrientes las listas llevan como secretaria general a mujeres que van por reelección. Y en CABA el 51% de los cargos está en cabeza de mujeres. En la poderosa seccional de la PBA, Carlos Quintana, que está en la lista como secretario general, está muy delicado de salud como informó Mundo Gremial, «pero hay un grupo muy interesante conformado por Fabiola Mosquera, Héctor Nieves y David Quintana que continuarán la gestión de Quintana», hicieron saber desde UPCN central. Las chances de que vuelva al gremio son ínfimas por lo que, luego de concluido el proceso electoral, se realizará una asamblea extraordinaria para reconfigurar la conducción.

Por notas que fue publicando Mundo Gremial hubo problemas con listas opositoras en las provincias de Mendoza y Tucumán, con graves denuncias como el caso tucumano en el que el dirigente opositor Carlos Castillo denunció -como se publicó con fotos y video- que sicarios le balearon la casa. En Mendoza, la dirigencia opositora denunció que le desaparecieron la lista.

UPCN Tucumán: a los tiros contra un dirigente para que baje su lista opositora

UPCN Mendoza: denuncias cruzadas entre oficialismo y oposición

Bajo la lista Azul y Blanca, Andrés Rodríguez (71) continuará al frente de UPCN por cuatro años más como lo viene haciendo desde 1992. Su historia da cuenta de que ni bien egresó del Colegio Nacional de Buenos Aires empezó a trabajar en el ministerio de Trabajo y continuó sus estudios hasta recibirse de Antropólogo. Entrada la Dictadura se interviene el gremio y un par de años antes de la recuperación democrática este dirigente sindical crea la Agrupación Peronista Blanca, bajo línea política de la Guardia de Hierro. Así fue como en 1990 llega al cargo de secretario gremial de UPCN hasta que en 1992 quien era secretario general, Miguel Candore, renuncia y Rodríguez asume de manera interina la conducción. Dos años más tarde se somete a elecciones y gana la secretaría general. De ahí a la fecha nunca tuvo lista opositora.

– ¿Qué se proponen para este nuevo período? preguntó Mundo Gremial.

– Incrementar el patrimonio de las obras sociales. Recordar que a poco de asumir, Andrés creó la obra social Unión Personal (UP) que aglutinó a todas las obras sociales que estaban dispersas en los distintos ministerios y organismos estatales y que dependían del Instituto de Obras Sociales. Con el tiempo y para competirle a las prepagas que captaban al personal superior con mayores salarios crea el plan privado Accord Salud. Actualmente UPCN cuenta con tres sanatorios Anchorena, ubicados en Recoleta, San Martín y Avellaneda; y recientemente se compró otro en Zárate que se está remodelando y está próximo a inaugurarse.

Desde su entorno cuentan que «Andrés siempre cita a Lorenzo Miguel que decía que ´si no tenés un convenio colectivo y una obra social, no sos un sindicato´. Por eso cuando él asume se propuso seguir esa línea de pensamiento. Recorriendo el pasado, en 1930 se crea la Liga de Empleados Públicos que recién adoptó el nombre de UPCN en 1948. A los tres años de ese año, el presidente Juan Domingo Perón en su calidad de empleado estatal por ser presidente de la Nación se afilia al gremio convirtiéndose en el primer afiliado. La bandera que envolvió al ataúd se atesora en UPCN.





En el plano personal Rodríguez es cultor de las tradiciones argentinas y de los caballos. Bajo el gobierno de Carlos Menem y por impulso del gremio se instituyó el Día del Gaucho, que este año se festejará en Navarro en diciembre. También creó el Festival de Guitarras del Mundo (6 de septiembre) y el primer encuentro que se hizo fue en el año 1995. También UPCN garantiza su presencia en la Feria del Libro. A su vez en la casona en donde reside la sede central del gremio sobre la calle Moreno (es Patrimonio Histórico de la Ciudad y forma parte del recorrido de Art Nouveau porteño) hay una monumental acervo de pinturas y esculturas que vinculan el Arte y el Trabajo; que incluye cuadros de Berni y Carpani; entre muchos otros reconocidos artistas. Su curador fue el antropólogo Juan Tangari, actual secretario de Seguridad Social de UPCN y compañero de facultad de Andrés Rodríguez.