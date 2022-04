UPCN Mendoza: denuncias cruzadas entre oficialismo y oposición

El oficialismo de UPCN Mendoza que encabeza Cristian Galdeano pidió el derecho a réplica de la nota publicada esta semana por Mundo Gremial: rechazan la denuncia vertida allí por el dirigente opositor Gustavo Luna. Vale aclarar que en la documentación que hizo llegar una de las integrantes de la Junta Electoral, Verónica Poblete, a esta redacción hay incongruencias de fechas y de registro de los hechos: en el registro notarial que firma el escribano Sergio Miranda se indica que toda una situación de desmadre en la sede del gremio ocurre el día 8 de abril. Es sabido que los hechos ocurrieron el 7 de abril. En el punto «SEGUNDO» del registro notarial escribe que el Galdeano «requiere mis servicios profesionales a fin de que constate los daños producidos y los testimonios de los hechos ocurridos en el día de hoy, viernes 8 de abril, en el contexto del proceso electoral….».

Siguiendo con el relato, el escribano constató la rotura de vidrios y los testimonios de ella en los que indica que para las 17 horas (según el escribano del día 8 de abril cuando todo ocurrió el 7) ingresa el dirigente opositor Gustavo Luna «quien al ingresar se dirige abruptamente al mostrador que se encontraba a la entrada». Junto a él denuncia que se encontraba quien es su segundo en la lista, Walter Pérez, junto a un grupo de unas 15 o 20 personas. Que estuvieron unos 15 minutos en el lugar habiendo roto un vidrio. En diálogo con Mundo Gremial, Poblente denuncia: «Fue muy violento, me golpeó con el escritorio, no le importó nada, mienten todo el tiempo. Por eso la denuncia que les hago llegar es por lo violento que fue junto a Walter Pérez. Así de violento se maneja Luna«.

Este medio repreguntó: según tu testimonio en el registro notarial Luna entra de esta manera violenta. Lo que no sé es porque entra así. Es llamativo que una persona de la nada entre a un lugar golpeando cosas, si no pasó algo antes. ¿A tu juicio qué pudo pasar antes para que alguien tome esa actitud?

Esto respondió: «Ese día 7 teníamos el cierre de listas de presentación desde las 8 hasta las 12 de la noche. Siempre lo tenía que hacer la apoderada que ya había ido antes a pedir requisitos y reglamentos. Ese día debían presentar los avales. Cuando me notifican bajo junto a Olguín que está en la Junta Electoral veo a Nancy (Abayay, la apoderada de la lista opositora) para recibir y lo veo ingresar a Luna con todo, golpeando el escritorio y empujándome, y eso que no podía ingresar. A mi juicio esto pasa porque no contaban con los avales o la información necesaria. Para esta presentación debés estar afiliado a UPCN y no podés tener doble afiliación; había un par de ellos que a lo mejor han estado afiliados a otros sindicatos y no podés presentarte así como candidato. Es muy importante contar con los avales y el apoyo de la gente. Luna ha tenido denuncias por violencia de género, es muy maltratador y la gente lo sabe por eso no iban a contar con el apoyo de la gente. Estuvieron ahí desde las 5 de la tarde hasta las casi 1 de la mañana que recién pudimos salir porque no se querían ir. En todo ese tiempo si ellos dudan de algo te debieras haber acercado a la comisaría y hubiesen hecho denuncias y no hicieron nada, solo quieren molestar».

Vale mencionar por parte del autor de esta nota que los dirigentes opositores son parte de la comisión directiva actual y que se abrieron de la conducción; por lo que no se les permite el ingreso a la sede gremial; más allá del proceso del acto electoral. Este proceder es muy habitual en los oficialismos que se arrogan la propiedad de la sede sindical.

La denuncia de la oposición ante el ministerio Público Fiscal y el video de la oposición que circula en las redes

Así las cosas la lista opositora «La Verdadera Unión» el día 11 de abril presentó denuncia ante el Ministerio Público Fiscal que se adjunta esta nota y un video en el que también refutan los dichos del sector de Galdeano.

