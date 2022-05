UPCN Río Negro: a casi 30 días de presentar lista, la oposición no sabe si participa de las elecciones

Mariela Patricia Ramírez es la secretaria de Organización de la regional Río Negro porque así lo dice la web de UPCN. Sin embargo, decidió jugar en las próximas elecciones con una lista opositora para disputarle la conducción a Juan Carlos Scalesi, el actual secretario general que maneja el gremio desde hace 30 años. Ramírez creó el Movimiento Estatal Rionegrino y captó la atención de trabajadores que estaban desencantados con Scalesi. Esa pelea le costó a muchos afiliados que fueran perseguidos en sus lugares de trabajo, amenazándolos con quedarse sin empleo; otros fueron trasladados a otras jurisdicciones. Fue así que logró presentar lista el día de cierre, pero sin embargo a 5 minutos del cierre le informaron que estaba impugnada. De ahí hasta el día de hoy no saben cómo sigue el tema.

«Presentamos la lista y los avales el día correspondiente y a las 23.55, a solo cinco minutos del cierre, nos informan que nos impugnaban la lista sin darnos lugar a subsanar errores como por ejemplo como nos ocurrió con uno de los avales que era un afiliado de ATE. Cerraron la Junta Electoral y avisaron que cualquier novedad debería ser informada por correo electrónico; así fue como en menos de 24 horas enviamos las enmiendas sobre las que aún no contestaron».

Cuenta en charla con Mundo Gremial: «Las irregularidades comenzaron desde antes del 7 de abril por varias cosas». Enumera: «UPCN Nación convoca a las elecciones el 23 de marzo a través de una solicitada en el diario Crónica. En la parte de la apertura por regionales vemos que solamente convocaba en Río Negro a elecciones a delegado y no a mesa directiva y secretario general y adjunto. Por otro lado no nos quisieron dar el padrón online y solo lo conseguimos físico luego de reclamar varias veces. Finalmente las planillas de avales nos las entregan el 1 de abril cuando vencían los plazos de presentación de lista el 7″.

Cuenta Ramírez: «Desde el 2002 estoy en UPCN. En 2018 me voy a trabajar a la secretaría de Organización del gremio y al estar más empapada de lo que se hacía adentro del sindicato es que veo que hay cosas que no comparto y lo manifiesto. Ahí pasé a ser la que me quejaba de todo; nos peleábamos con otros gremios y con el gobierno cuando mi idea era dialogar. Fue ahí que Scalesi me pidió que me retirara de mi cargo. Yo estaba en el sector de capacitación de delegados que lo manejaba con Nación; pero era él quién elegía a las personas que se podían capacitar. Finalmente, me saca con una resolución aludiendo que no cumplía con mi trabajo».

Pero las irregularidades continuaron después de la presentación: se enteraron que en el padrón que les dieron, de 19.000 afiliados, se incluía 4.300 policías que no pueden votar.