UPCN Tucumán: a los tiros contra un dirigente para que baje su lista opositora

«Decidí abrirme luego de ser adjunto de Lucinda durante 18 años porque hay cosas que en el gremio no andan para nada bien», abre la charla con Mundo Gremial, Carlos Costilla, actual secretario adjunto de Lucinda Espeche del Valle, la actual titular de UPCN Tucumán. La mujer, casi octogenaria, conduce la filial desde hace 30 años.

– ¿Por qué rompe?, preguntó Mundo Gremial a Costilla.

– Esto no se hereda, el espacio se gana con territorio. Digo esto porque Lucinda quiere dejarle el gremio a su hijo Jorge Moreno, quien ni siquiera pudo ganar la elección de delegado de base del lugar donde trabaja. Lo metió por la ventana en el cargo de secretario gremial. Por otro lado, es parte de la fractura el mal acuerdo salarial al que yo me opuse. Es la primera vez que se negocia sin el consentimiento de las bases; no hubo mandato porque no se convocó. Apenas hicieron un plenario trucho mediante un zoom del que participaron 30 compañeros y no 300 delegados porque no era un zoom ni siquiera pago que pudiera participar y opinar todos los que quisieran.

La historia da cuenta de que en 2021 fallece por Covid Pedro Garnica, el anterior secretario gremial y quien acompañó a Lucinda por 24 años. De buenas a primeras, Lucinda movió de un cargo de suplente a secretario gremial a su hijo pasando por arriba a los sucesores naturales de Garnica. Tal jugada despertó la furia del resto por lo que la mitad se abrió y decidió formar una nueva agrupación para disputarle el gremio en las próximas elecciones del 2 de junio. A nivel electoral, el territorio tucumano está dividido en la sede capital y en 93 comunas rurales (que serían como las intendencias).

A las desprolijidades se le suma falta de ética: «Moreno es empleado de la secretaría de Educación y a la vez es empleado administrativo de UPCN, pero una cuestión de ética tenés que renunciar a ser empleado del gremio», señala Costilla.

Lo cierto es que todo este agite terminó explotando el viernes 15 de abril a las 21.30: dos sicarios en moto frenaron en la casa que Costilla tiene en Villa Quinteros y balearon el portón de entrada. Hacía minutos que el dirigente opositor había ingresado a su casa; aunque ninguna bala le impactó a él, pese a que atravesaron el portón.

#URGENTE ‼️ Dos sicarios en moto balearon la casa de un dirigente opositor de UPCN Tucumán Le dejaron un manuscrito: «Costilla dejá de romper las pelotas» En junio hay elecciones en el sindicato. pic.twitter.com/JxghsxdXYC — Mundo Gremial (@MundoGremial) April 27, 2022

Para que no queden dudas tiraron una papeleta en la que alguien escribió a mano alzada: «Costilla dejá de romper las pelotas«; y del reverso: «Puto traidor».

UPCN es el gremio más grande de estatales con cerca de 14.000 afiliados. El universo de empleados públicos está en torno a los 100.000; aunque los números en Tucumán son vidriosos.

Cierra Costilla: «En esta interna no sólo estamos luchando contra el poder económico de UPCN por el despliegue que hace para ganar las elecciones, sino también contra el poder político de la provincia. El Gobierno ya dijo que debe ganar Lucinda; hay compañeros que han sido desplazados de su lugar de trabajo y el gobernador ya ha dicho que UPCN es Lucinda». Sigue: «A tal punto juega la política que pusieron a la policía para que no pudiera ingresar a la sede del gremio y a nuestros delegados les quitaron la representatividad».

A todo esto la lista Gris de Costilla se oficializó el lunes siguiente al atentado luego de muchos idas y vueltas con la Junta Electoral, lo que viene siendo un clásico en cualquier gremio donde se presente una oposición.