Urge Francia a EEUU coordinación con UE ante eventual embargo del gas ruso

respuesta a la invasión de Ucrania.

«Pedimos un poco de coordinación», dijo a la AFP el entorno de la ministra francesa de Transición Ecológica, Barbara Pompili, dos días antes de reunirse con su par estadounidense de Energía.

Estados Unidos evocó este posible embargo para privar a Moscú de los lucrativos ingresos de la venta de estos hidrocarburos, aunque todavía no tomó una decisión.

Según Francia, que ejerce la presidencia pro témpore del Consejo de la UE, Europa importa el 40% de su gas de Rusia, por lo que se encuentra en una situación diferente a Estados Unidos.

«Comprendemos la posición estadounidense», pero «no tienen la misma situación energética que nosotros», apunta la fuente del entorno de Pompili.

El jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz, dijo el lunes que las importaciones de energía fósil de Rusia eran «esenciales» para asegurar el abastecimiento del continente europeo.

«Llegado el momento, decidiremos si seguimos a Estados Unidos, pero en cualquier caso será una respuesta unitaria» a nivel europeo, apuntó el entorno de la ministra francesa.

Su par francés de Economía, Bruno Le Maire, aseguró por su parte este martes que Europa tiene «soluciones para independizarse del gas ruso» y llamó a «acelerar[las]» de cara al próximo invierno boreal.

Entre las soluciones, Le Maire evocó aumentar las reservas de gas al 90% a partir de mediados de año, así como realizar compras conjuntas a nivel europeo para conseguir menores precios.

Otra de las opciones es contar con varios distribuidores de gas, mejorar el funcionamiento de las terminales de gas natural licuado (GNL) y buscar alternativas como el biogás.

Washington y sus aliados occidentales no logran ponerse de acuerdo sobre si incluir el estratégico sector de los hidrocarburos rusos en su paquete de sanciones contra Rusia.

Estados Unidos busca reducir sus importaciones de petróleo de Rusia. En este contexto, mantuvo conversaciones el fin de semana con Venezuela, que tiene a Moscú como un aliado clave.

Los gobiernos de ambos países confirmaron el lunes estas conversaciones, que abordaron el tema de la energía, entre otros, pese a no contar con relaciones diplomáticas desde 2019.

Entonces, en respuesta a la represión de la oposición en Venezuela, Washington impuso un embargo que impide al país sudamericano negociar su crudo en el mercado estadounidense.