Uso del tiempo en pandemia: la agenda pendiente

Y este esfuerzo es lo que desde Grow nos llevó a realizar otra encuesta del uso de tiempo, que nos permitiera medir las diferencias entre un 2020 en el que predominó el aislamiento y un 2021 con mayores aperturas. En particular nos interesó entender cómo las burbujas de las escuelas modificaron las dinámicas familiares, con el fin de evaluar el impacto de estas políticas en el uso del tiempo de las personas.

Según las encuestas de Grow del 2020 y del 2021, observamos que aunque los valores totales varían, se mantienen las tendencias. Por ejemplo, la primera gran diferencia que se sostiene se encuentra entre personas sin hijos/as y con hijos/as, ya sea que estén viviendo solos/as o conviviendo: la encuesta demuestra que quienes no tienen hijos/as duermen más (aproximadamente 2 horas más) y dedican entre 6 y 7 horas por día al trabajo remunerado (1 hora y media más que quienes tienen hijos/as, y más de 3 horas que quienes viven solos/as y tienen hijos/as).

Esto nos permite entender que más allá del teletrabajo o de volver o no la oficina, tener o no hijos/as es una gran diferencial en la disponibilidad real de tiempo, no solo para trabajar, sino para sostener una calidad de vida: se duerme menos y se cuenta con menos tiempo para el ocio. Esto sumado a la incertidumbre de no saber cómo será el día siguiente (¿suspenden la escuela?) hizo muy difícil sostener un ritmo de trabajo pre-pandemia.

Por otro lado, hay una clara diferencia por género cuando observamos los patrones de las personas con hijos/as: se observa que las mujeres destinan más tiempo que los varones a: la limpieza del hogar (1,6 horas las mujeres, 1 hora los varones), al cuidado de hijos/as (4,8 horas las mujeres, 2,3 horas los varones), y al acompañamiento en sus tareas escolares (1,1 horas las mujeres, 0,6 horas los varones).

En total, las mujeres dedican a estas tareas de cuidado 7,5 horas diarias, frente a las 3,9 horas de los varones. La contraparte de esta desigual distribución del tiempo es que los varones duermen más que las mujeres (6,9 horas, contra 5,6), dedican más tiempo al trabajo remunerado (7,7 horas frente a 5,4), y pueden destinar más tiempo al ocio (1,7 frente a 1,2).

Es interesante que además se les consultó a las personas sobre la percepción que tienen en relación a la distribución de las tareas: mientras que el 45% de los varones siente que esas tareas se reparten por igual con la familia, solo el 25% de las mujeres siente lo mismo. Esto nos da una pista de que la naturalización en relación de división de las tareas según género aún sigue vigente, y aún queda un largo camino por recorrer.

Desde Grow aconsejamos a las organizaciones asumir su responsabilidad en la deconstrucción de los estereotipos vinculados al cuidado, y generar a su vez, políticas y programas que promuevan la corresponsabilidad en el cuidado, con el fin de lograr sociedades más justas. Esto implica, entre otras acciones posibles, otorgar licencias de paternidad extendidas, promover el derecho a la desconexión y generar conversaciones que deconstruyan modelos de masculinidades que no sostienen al cuidado como prioridad.

Co-fundadora y directora de Grow, género y trabajo, www.generoytrabajo.com