UTA: Arrepentido declaró que le pagaron $4 millones por incriminar a líder opositor

Siguen los escándalos en el gremio de los choferes de colectivos. Ahora un imputado por los desmanes y destrozos en la sede de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en diciembre de 2019 declaró ante la Justicia que el oficialismo al mando de Roberto Fernández le pagó 4 millones de pesos a cambio de señalar a Miguel Bustinduy, líder de un sector opositor, como responsable de lo sucedido.

Se trata de Juan Seguí, hoy investigado por los hechos. El ahora arrepentido declaró e incorporó grabaciones a la causa que comprobarían la paga y el armado previo.

El imputado, según informó el periodista Mariano Martin en Ámbito, apuntó al abogado Silvio Piorno, apoderado de la UTA y del propio Fernández. También mencionó a otro abogado Juan Manuel Risi, quien habría sido el primer vínculo de Seguí con la conducción del gremio en marzo del año pasado.

“El abogado (Risi) me dice que tiene contactos con la UTA y que a mí me convenía defenderme individualmente, que le podíamos sacar plata a la UTA, que él trabajó con un caso de la Uocra y que se dedicaba a los casos penales gremiales. Me dijo que necesitaba que yo declare contra Miguel Bustinduy, Alejandro Borelli, Walter Osvaldo Fernández ‘Mafalda’, Carlos Franco y Morandi. También me pidió que si podía señalar a algún otro que lo haga, que ellos querían armar la causa, que desde el gremio estaban interesados en sacar del medio a la agrupación Palacios”, señala la declaración de Seguí, que difundió Ámbito.

El entramado se enmarca en la interna que atraviesa el gremio UTA con Roberto Fernández a la cabeza y varios sectores que pugnan por la conducción del sindicato. Entre ellos, Miguel Bustinduy al frente de la Agrupación «Juan Manuel Palacios».

Existen otros espacios políticos dentro de la organización que presentan pelea y piden lugar en las elecciones. Es el caso de la Agrupación UTA Federal que tiene como máximo referente a Ricardo Ríos.

La UTA en la mira por el manejo de $1.200 millones de aportes de afiliados

El exidirigente del gremio advirtió hace días ante Mundo Gremial sobre un manejo desconocido de un fondo de $1.200 pesos de aportes de afiliados.