UTA: Fernández pronostica una inflación superior al 40% y espera la revisión de septiembre para mejorar la paritaria

El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, pronosticó que “la inflación superará el 40%” y remarcó que espera una revisión de los salarios en septiembre para mejorar la paritaria del sector.

El dirigente fue contundente: “Hay que ser claros, no le estamos echando la culpa al gobierno ni a nadie, solo vemos la realidad que estamos atravesando, y es que acá no hay plata que alcance”.

No obstante, Fernández suscribió la intención manifestada por el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, de elevar algunos puntos el salario para que haya un equilibrio frente a la inflación.

Cabe recordar que hacia mediados de mayo la UTA acordó un incremento salarial del 35% para los choferes de corta y media distancia en cinco tramos (mayo, junio, julio, agosto y septiembre), elevando el salario básico a $90.000, y fijando una revisión en septiembre.

Respecto a la situación de los trabajadores de larga distancia, indicó que aquellos que no trabajan perciben un monto de $48.000, mientras los que trabajan $59.000. “Lamentablemente eso no alcanza para nada, pero esa plata la está dando el gobierno”, valoró el dirigente en diálogo con Rodo Herrera en Levántate y anda por AM 550.

“Estamos muy mal porque todo depende del pasajero que pueda viajar. La situación económica también influye y mucho. Casi el 85% del sector de larga distancia está en la calle porque no hay servicio”, detalló.

Al mismo tiempo, Fernández se mostró preocupado y adelantó que “va a ser muy difícil recuperar todo esto”.

En referencia al transporte de corta distancia, remarcó que por la reconversión del trabajo y el incremento del empleo virtual, el número de pasajeros continuará viéndose disminuido.