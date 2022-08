UTA: Fernández reunió a su tropa en un masivo acto y mete presión para el inicio del proceso electoral

El oficialismo de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) realizó una masiva asamblea de afiliados en el Auditorio Eva Perón del gremio y mete presión para el inicio del proceso electoral.

Se estima que fueron cerca de 8000 los trabajadores que se hicieron presente en las instalaciones del gremio, con presencia de seccionales de todo el país.

La asamblea fue encabezada por el secretario general Roberto Fernández, en la cita se renovaron las autoridades del Frente Nacional de Agrupaciones Lista Celeste y Blanca” que lidera el actual titular del gremio.

Fue una muestra de músculo por parte del oficialismo bajo la pretensión de que la Justicia deje sin efecto la medida cautelar que prohibió la realización del congreso general de delegados e impidió el inicio del proceso de elecciones.

La UTA transita una disputa interna con dos sectores bien diferenciados. Por un lado, el oficialismo representado por Fernández, y en la vereda de enfrente, los exoficialistas encabezados por Miguel Bustinduy, con la venia del moyanismo.

En la asamblea, hubo fuertes cuestionamientos al sector opositor, a quien vincularon con el grupo empresario Dota, a cargo de los servicios en buena parte del Gran Buenos Aires.

“Quieren el gremio para los empresarios y les preguntó ¿quién les paga si ellos no trabajan? ¿Quién les paga para gastar tanto en caros abogados? Porque no gastan esos recursos para defender a los trabajadores de estas empresas, que están sufriendo, sin antigüedad, haciendo negocios con los aportes de los trabajadores, cobrándoles las multas de tránsito, sin pagar horas extras con trabajadores que no se pueden quejar por miedo a ser despedidos. Son mercenarios», disparó el lider de la UTA.

El dirigente lamentó «lo que viven día a día los trabajadores de Dota» y señaló que «kamás obligamos a los trabajadores a ser serviles a los dirigentes, menos aún a los empresarios».

También se refirió a los sucesos ocurridos en diciembre de 2019, donde se registraron fuertes daños y destrozos en la sede central del gremio. “No somos rencorosos, pero jamás nos vamos a olvidar del 16 de diciembre de 2019, donde esta gente que hoy son oposición, vinieron a destruir este gremio, robando, saqueando, y hoy tienen la caradurez de querer venir a presentarse a participar de las elecciones», puntualizó.

“Hoy el gremio esta casi completamente a disposición de los trabajadores. No hay mal que por bien no venga, con esta destrucción que pasamos. Hoy estamos mucho mejor que antes. Curiosamente la limpieza ya se ha hecho, sacamos toda la basura del gremio. Del edificio y de la gente. Ellos van atrás nuestro juntándola”, afirmó.

Cuestionamiento a la Justicia y a la «lista de los empresarios»

Por último, se expresó en contra de lo que entiende como una virtual paralización del proceso electoral y camino a la acefalía provocado por la fuerza opositora.

La justicia suspendió el congreso de delegados de la UTA

“Queremos votar. Queremos que todos los compañeros se manifiesten y puedan votar. Nos pidieron asambleas, hicimos 68 asambleas en todo el país. Nos pidieron los padrones, les dimos los padrones. Nos pidieron congresales, renovamos todos los mandatos… Ellos en cambio, presentan cautelares para frenar los congresos, para que no se elija la junta electoral, para que los compañeros no voten, con el único objetivo de buscar la intervención de nuestro gremio. ¿Porque no nos dejan votar?”.

Y culminó: “Porque quieren conseguir en los tribunales, lo que saben que no van a alcanzar con los votos”.

Su crítica está vinculada a la suspensión de todos los congresos por la Jueza Fabiana Silvia Rodríguez, del Juzgado Nacional del Trabajo 50, que según versiones del sindicato se encontraría muy vinculada a la familia Recalde, ahora representantes de la oposición a quienes calificó como “la lista de los empresarios”.

“Quiero que sepan que tenemos el compromiso de defender los derechos de los compañeros, somos conscientes que sin capital no hay trabajo, pero cada uno defiende sus derechos. Los empresarios los suyos y nosotros lo de los trabajadores. En cambio, ellos quieren manejar nuestro sindicato, con nosotros no podrán, y por eso es que quieren quebrar la unidad de los compañeros trabajadores”, cerró.

Según informaron, esperan expectantes la resolución judicial que autorice el inicio del proceso electoral, desde el que resulta ser uno de los sindicatos más determinantes del país, que cuenta con la potencialidad de paralizar el transporte casi inmediatamente, y que cuenta con más de 75.000 afiliados.