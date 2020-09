Los trabajadores del transporte de colectivos de la ciudad santafesina de Rosario ratificaron la continuidad de la suspensión del servicio a pesar de que el Gobierno nacional reglamentó ayer el fondo de compensación al transporte.

Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) local aseguraron que mantendrán la medida de fuerza hasta que les confirmen la transferencia de recursos, ya que los últimos acuerdos de pago de salarios atrasados fueron incumplidos.

La reglamentación del Fondo Covid-19 fue comandada por la cartera de transporte para asistir a las provincias por intermedio de las empresas que prestan el servicio de transporte público tanto urbano como interurbano por $10.500 millones. La iniciativa fue oficializada este martes a través de la resolución 196/2020 en el Boletín Oficial.

Al respecto, el secretario general de la entidad gremial, Santiago Copello, aseguró que “si no nos pagan no vamos a volver a trabajar. Creemos que también tienen que tomar conciencia de que no sólo estamos afectados los trabajadores del transporte sino que son todos los empleados de la ciudad; hay gente que no puede afrontar otro tipo de traslado para ir a su trabajo. Nos quieren hacer responsables a nosotros, pero lo único que pretendemos es cobrar nuestro salario”.

La provincia santafesina es la segunda que más recursos recibirá en las transferencias, con un monto superior a los $904 millones de pesos. Córdoba es la que mayores fondos obtendrá ($1.181), seguido por la mencionada Santa Fe; Mendoza ($726); Tucumán ($610), Buenos Aires ($454); y continúa la lista con Salta, Misiones, Jujuy, entre otras.

La entrada UTA Rosario confirma que sigue el paro a pesar de la aprobación del Fondo Covid se publicó primero en Mundo Gremial.