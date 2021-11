Uthgra CABA: Impugnaciones cruzadas a días de la elección

La interna en la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) debido a las elecciones superó a la Junta Electoral para recalar en el ministerio de Trabajo. Mundo Gremial tuvo acceso exclusivo a una pericia caligráfica, de 118 páginas de extensión firmada por la abogada Fabiana Laura Di Marco, quien la solicitó en nombre de la lista oficialista Gris, que lleva al legendario Dante Camaño como cabeza de lista para seguir conduciendo el gremio. Según ese informe, que firma el perito calígrafo Alejandro Centofanti, las “signas” de los avales de lista opositora Azul están truchadas.

Entre las múltiples irregularidades que denuncia en la página 81 destaca: “De las 89 listas compulsas 46 registran irregularidades en torno al signado de las mismas, detectándose homografías de importancia pericial (…) lo que representa un 51,68% de listas alteradas”. Sigue en la página 82: “Asimismo, las 46 listas discriminadas cuenta, en el conjunto, con un total de 1277 signas, de las cuales 360 revelan ejecuciones gráficas concomitantes formalmente lo que representa un 28,19% de ejecuciones irregulares”.

Consultada la lista Azul hicieron saber: “Aún no fuimos comunicados, pero sabemos de la existencia de esa pericia”. Pero agregaron: “Buscan todo tipo de maniobra dilatoria para no ir a elecciones y retrasarlas. Nosotros también les impugnamos sus avales ante la Junta Electoral porque el 80% de las firmas son truchas. No queremos ir a Trabajo porque queremos que se hagan las elecciones”, devuelve Humberto Ballhorst, quien se postula como secretario general por la oposición y a quien patrocina Luis Barrionuevo para desbancar a su cuñado Camaño. Y agrega: “Nosotros presentamos ante la Junta 4.300 avales y ya nos habían impugnados 1.800; pero tenemos los otros 2.500 aprobados por la Junta y solo necesitamos 1.800 para participar; cupo que cubrimos por más que nos hayan impugnado casi 2.000”.

Mundo Gremial se comunicó con el titular de la seccional CABA y respondió: “Eso es algo que presentaron los abogados porque corresponde hacerlo porque hay irregularidades”. Respecto a si esa jugada es para dilatar las elecciones agregó: “Estoy esperando que sea el 2 a la noche para ver si el afiliado quiere a Barrionuevo o a Camaño”. Y se despachó: “Esa lista es una locura de Barrionuevo, es uno de los peores inventos; es de miserable porque es el peor momento del gremio por la cantidad de despidos y cierres de comercios. Tiene que ver son sus aspiraciones personales”. Sigue: “Mis balances son buenos, soy el mismo tipo de siempre con el mismo equipo”. Y cerró para que no queden dudas: “Festeja el Día de la Lealtad junto a La Cámpora que defiende a Los Montoneros que Perón echó de la plaza; es algo de locos que no tiene ningún sentido”.

Habrá que ver qué resuelve el ministerio de Trabajo respecto a esta nueva impugnación que llega a destiempo porque la oposición ya contaba con los avales aprobados por la Junta Electoral. Se abre un paréntesis de interrogantes.