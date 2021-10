Uthgra Rosario: a contrarreloj una lista opositora esperan el OK para participar de las elecciones

Viejas prácticas de aprietes se ramifican en muchos gremios debido a la presencia de listas opositoras a las conducciones oficialistas: el caso de Uthgra Rosario (Unión de Trabajadores Hoteleras, del Turismo y Gastronómico) no escapa a esa matriz. Ejemplo de esto es lo que le ocurrió a Norma Mores, empleada del sindicato a quien se le ocurrió apoderar a la lista Amarilla, primer germen de armado de lista opositora. Su caso escaló mediáticamente a la prensa local porque el apriete fue escandaloso.

La justicia tiene audios en los que el 26 de febrero de este año se escucha al secretario Gremial Sergio Ricúpero amenazándola de muerte y, por lo que se escucha pareciera que se le abalanza y le pega. “Zurda de mierda, hija de puta ¿estás grabando con esto? Te voy a matar. Andá a denunciarme”. Mucha de esta historia se puede seguir en el sitio www.elciudadanoweb.com.

Norma Mores retomó con orden judicial su lugar de trabajo en Gastronómicos, pero sigue hostigada

Un segundo intento de participación vino del a mano del intento de armado de la lista Blanca. Sin embargo, las fuentes consultadas afirman que las dos apoderadas también fueron amenazadas y la dirigencia de la Uthgra apretó (¿o arregló?) a los empleadores para que las pusieran de patitas en la calle si avanzaban con el armado político. Por supuesto terminaron arriando las banderas.

Otro que la pasó mal fue Diego Valentine a quien lo suspenden como afiliado luego de recibir una paliza y de que el empleador lo despidiera; cosa de que le queden ganas de presentarse en ninguna lista opositora.

Lo cierto es que el gremio irá a elecciones nacionales el próximo 2 de diciembre y en Rosario podría llegar a haber lista opositora si es que el tercer intento logra llegar a la meta. Se trata de la lista Rosa, conformada por “Gastronómicos Gran Rosario y Agrupación Gastronómica Rosarina”. El camino viene de ripio: “La Junta Electoral, que no es nada imparcial porque su presidente es el yerno del secretario general Mario Di Renzo y los otros dos son trabajadores del gremio, nos impugnó 200 avales por lo que no llegaríamos al mínimo”, explica Facundo Paiva; y quien va como secretario general. Y agrega: “Por ahora ni nos informaron a quienes impugnaron ni el motivo de la impugnación en una clara maniobra de delación lo que no nos permite iniciar una acción judicial”.

Di Renzo va por su tercera década al frente del gremio y repetirá una vez más por el oficialismo: llegó al gremio para la misma época que Luis Barrionuevo.