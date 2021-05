Va a ser complicado bajar la inflación porque sigue la presión monetaria

Orlando Ferreres: Nosotros pronosticamos la brecha actual para fin de año. Es decir, que va a ir subiendo el dólar oficial, como subirán el CCL, el MEP y el blue en proporción. Al no eliminarse el impuesto PAIS, es difícil que el valor del dólar baje de los $160, por lo menos mientras dure esa situación. Pero creo que va a ser una suba controlada, no va a haber una pérdida rápida de la situación. Va a subir de a poco, esperamos una devaluación mensual entre el 2% y 2,5% en lo que resta del año.

P.: ¿Esta suba en los dólares puede generar una presión extra a la inflación?

O.F.: No creo, porque tiene muy poco efecto en la vida práctica. Sí tendría un efecto una mayor devaluación del oficial. Por ejemplo, la carne subió a precio internacional por la mayor demanda que hay de afuera, especialmente los productos más baratos, que compra China por ejemplo, y también subió por el dólar oficial. La suba de las dos cosas la llevó a un 70% de aumento en el último año, con una inflación en torno al 40%.

P.: ¿Cree que la suba de los precios tenderá a desacelerarse en los próximos meses?

O.F.: Creo que va a ser complicado bajarlo. Podría bajar de 4% a 2%, tranquilamente, pero después va a recuperar de nuevo. No vemos que estén dadas las condiciones fiscales para que no haya que prestar dinero del Banco Central al Tesoro y entonces va a seguir la presión monetaria sobre el nivel de precios. Esa es la verdadera realidad. Después, hay una segunda causa que pueden ser los salarios, las tarifas, los precios máximos, el precio de la nafta, etcétera. Pero, en definitiva, la principal causa es el problema de la cantidad de dinero que se emite.

P.: En ese contexto, ¿ve factible que este año los salarios puedan ganarle a la inflación?

O.F.: La mayoría de los aumentos que van por convenio, están alrededor del 32% y la inflación va a ser un poco más. Eso exigiría una corrección antes de las elecciones para que los salarios le puedan ganar, en alguna medida, a los precios. De lo contrario, quedarían atrás.

P.: ¿Las nuevas medidas por la pandemia pueden ponerle un freno al rebote esperado para la economía?

O.F.: Para este año, se espera una recuperación del 8%. Con estas medidas, puede dar 7% el aumento del Producto. Se puede frenar un poco el rebote, pero no demasiado. La segunda ola quizá no tenga el mismo efecto que la primera.

P.: En esta coyuntura, ¿cuán urgente es llegar a un acuerdo con el FMI? ¿Puede darse antes de las elecciones?

O.F.: Creo que es fundamental. Importantísimo, porque daría un cierto aval en el contexto internacional. Ya se hizo el acuerdo con los acreedores privados, pero eso no significó un plan económico. Ahora, si se hace un acuerdo con el Fondo de Facilidades Extendidas a diez años, como dicen que podría ser, sería bueno que se logre cuanto antes. Y lo mismo un acuerdo con el Club de París.