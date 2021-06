Vacunas: las nueve acusaciones de la oposición que quedaron desmentidas – Télam

En el ltimo ao y medio, las crticas motorizadas desde Juntos por el Cambio adquirieron forma de memes, fakes o denuncias: todas se desmoronaron ante los hechos de la realidad.

El arribo de millones de vacunas, con casi 13 millones de personas que ya recibieron al menos una dosis, y el avance de la Argentina en la fabricacin de sus propios inmunizantes, mostraron un plan vacunatorio que profundiza su ritmo y que, al mismo tiempo, deja en evidencia una serie de falacias, contradicciones e inconsistencias del discurso opositor.

Esta semana, tras haber distribuido 18.853.790 dosis (Monitor Oficial de Vacunacin, datos actualizados al sbado) entre los 24 distritos del pas, lo que permitir darle ms velocidad a la campaa sanitaria, se sum la categrica desmentida de la compaa farmacutica Pfizer a la ltima denuncia de la titular del PRO, Patricia Bullrich.

Las acusaciones de la oposicin comenzaron a mediados de 2020, tres meses despus de que las autoridades anunciaran las primeras medidas, pero ahora, a 90 das de las PASO, apuntan a un doble objetivo: tratar de reducir el crdito en la opinin pblica y, al mismo tiempo, son utilizadas como estrategia de posicionamiento para la disputa interna.

18.853.790 dosis de vacunas distribuidas en el pas dejaron sin argumentos a quienes apostaron a la infodemia.

En el ltimo ao y medio, las crticas motorizadas desde Juntos por el Cambio tuvieron distintas formas, algunas ms elaboradas, otras se montaron sobre memes y fakes que circulaban en las redes. Muchas de esas afirmaciones quedaron desmentidas por hechos posteriores, verificables y difundidos a nivel global, o fueron desacreditadas por un vocero calificado y ajeno al Gobierno que conoca en detalle lo que estaba en debate.

Eso fue lo que ocurri, por ejemplo, con la estridente denuncia de Bullrich sobre la presunta intencin de incorporar un intermediario en las negociaciones con Pfizer.

A continuacin, un repaso por cada una de las desmentidas.

1.”La actitud de Gonzlez Garca fue intentar tener un retorno (para acordar con Pfizer). Eso el Presidente no lo ignoraba.” (P. Bullrich, 23/5)



“No hubo ningn pedido de pagos indebidos ni exigencia de intermediarios en ningn momento de las negociaciones.” (Nicols Vaquer, gerente de Pfizer, 9/6)

2. “Gines Gonzlez Garca dijo que para firmar un contrato con Pfizer tena que haber un intermediario, el mismo de AstraZeneca, Hugo Sigman.” (P. Bullrich, 23/5)



“La compaa no cuenta con intermediarios, distribuidores privados o representantes para laprovisin de la vacuna Covid-19.” (Pfizer, comunicado institucional 24/5)

3. “La Argentina fuera de la lista de los 92 pases que recibirn las dosis de Pfizer que donar Estados Unidos.” (Bullrich, 10/6)



Lo escribi la titular del PRO en las redes sociales, el jueves ltimo, pero en realidad Washington explic que su ayuda -a travs del mecanismo Covax- estar dirigida a los 92 pases de ingresos bajos o medio-bajos que son financiados por la organizacin multilateral.

Por ende, all no estn incluidas las 80 naciones “autofinanciadas” (que aportan al mecanismo para recibir su porcentaje de vacunas), entre las que est Argentina y casi toda Sudamrica, a excepcin de Bolivia.

4. “Argentina rechaz el envo de vacunas de Pfizer a travs de Covax.” (dirigentes de Juntos por el Cambio)



La ministra de Salud, Carla Vizzotti; y el director del fondo de acceso global a las vacunas Covax, Santiago Cornejo, desmintieron esa afirmacin, que haba sido cuestionada por los representantes de JxC tras una primera declaracin imprecisa del propio Cornejo.

“La Argentina tena inters de recibir la vacuna de Pfizer a travs del mecanismo Covax, pero como no acord con los trminos de indemnizacin y responsabilidad del fabricante no pudo continuar con la ventana de Covax.” (Santiago Cornejo, Covax, 2/6).

5. “Argentina frustr la llegada al pas de 13 millones de vacunas de Pfizer”



Bullrich y el propio Mauricio Macri, entre otros exfuncionarios de Cambiemos, aseguraron que el Gobierno haba optado por “no comprar” 13 millones de dosis de vacunas de Pfizer que, segn plantearon, podran haber llegado a la Argentina entre fines del 2020 y el primer trimestre de este ao.

La compaa estadounidense aclar el lunes ltimo que “de las 13,2 millones (de dosis que se haban mencionado en la negociacin)” con el Gobierno nacional, “1 milln (iba a ser entregado) antes de fin de ao, 2 millones en el primer trimestre de 2021, 5 millones en el segundo trimestre, y el resto en el cuarto trimestre”.

6. La “falta de eficacia” de la vacuna china Sinopharm



JxC, otra vez con Bullrich a la cabeza, aludi a una supuesta falta de eficacia de la vacuna Sinopharm, desarrollada por el laboratorio estatal China National Biotech Group, el ms grande de ese pas, cuando ya haba sido aplicada a dos millones de personas en Argentina y a 65 millones en el pas asitico.

Vizzotti sali a confirmar la alta eficacia de esa vacuna, pero adems la embajada de China en Buenos Aires refut pblicamente la “interpretacin de baja tasa de proteccin” de sus vacunas y advirti que “la desinformacin confunde la visin cientfica”.

Adems, el 27 de mayo la revista cientfica Journal of the American Medical Association (JAMA), asociacin mdica de EEUU, public los resultados preliminares de fase III de las dos modalidades de la vacuna Sinopharm, que mostraron una eficacia del 72,8% y 78,1%.

7. Denuncia por “envenenamiento”



Carri denunci penalmente por “envenenamiento” al Presidente; al exministro de Salud, Gins Gonzlez Garca y a la entonces secretaria de Acceso a la Salud (hoy ministra), Carla Vizzotti, por la compra de Sputnik V y aleg que todos ellos podan estar involucrados en delitos de “atentado contra la salud pblica, defraudacin al Estado e incumplimiento de Deberes de Funcionario Pblico” (23/12/2020).

El 2 de febrero de este ao, la revista britnica The Lancet public los resultados de los estudios de fase III de Sputnik, que mostraron una eficacia del 91,6% y confirmaron que una respuesta en los mayores de 60 aos similar a la del resto de la poblacin, lo que zanj cualquier debate con datos cientficos.

Tres meses despus, el fiscal Guillermo Marijuan desestim por “inexistencia de delito” el planteo de Carri y concluy que “las gestiones de adquisicin (de la Sputnik V), su aprobacin y contratacin se ajustaron a las recomendaciones realizadas, tanto en el orden internacional como en el mbito local, por los mximos organismos competentes en materia sanitaria”.

8. El Gobierno nacional “no permite a las provincias comprar vacunas”



Bullrich y el titular de la UCR, Alfredo Cornejo, fogonearon la falsa creencia de que el Gobierno impeda a las provincias adquirir vacunas por su cuenta (18/3/2021).

Sin embargo, la ley 27573 -aprobada el ao pasado con el voto de la coalicin opositora- declara “de inters pblico la investigacin, desarrollo, fabricacin y adquisicin de las vacunas destinadas a generar inmunidad” contra la Covid-19.

Y no slo habilita a las provincias a realizar compras de vacunas (el texto de la ley incluso establece que recibirn “idntico tratamiento” que el Poder Ejecutivo Nacional para concretar ese fin), sino que adems les garantiza exenciones econmicas, en caso de que lo hagan. La condicin que fija es que, si adquieren una vacuna que no est previamente avalada por la Anmat, la presenten al ente regulador para su fiscalizacin, mientras que el organismo tiene un plazo de 30 das para expedirse.

9. “El Gobierno rechaza una donacin de vacunas de Chile”



El embajador de Chile en Argentina, Nicols Monckeberg, desacredit una versin que circul en medios periodsticos que aluda al rechazo del Gobierno a una donacin de 15 mil dosis de las vacunas Pfizer y Sinovac para las localidades santacruceas de Ro Turbio y 28 de Noviembre.

“Con la misma franqueza que en algn momento tuve que corregir cifras entregadas respecto de la vacunacin en Chile que no estaban correctas, me parece tico sostener que no hay actitud de rechazo del gobierno argentino a una donacin formal, porque eso sera injusto y carente de veracidad.” (Embajador Monckeberg, 26/5).