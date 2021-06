vacunatorio VIP y un extraño accidente en hospital de campaña

Según sus propias declaraciones y la cartera a su cargo, Cardozo llevaba las vacunas a la localidad de Goya. El detalle es que Goya queda al sur de Corrientes capital y él viajaba hacia el norte, justo al revés.

A este escandaloso episodio se le sumó la existencia de una vacunatorio VIP para amigos del poder en Curuzú Cuatiá y un extraño “accidente” en el hospital de campaña de Corrientes con la muerte de 15 pacientes. El jueves 3 de junio se congeló el sistema de oxígeno que provee a los respiradores en terapia intensiva.

El ministro dice que duró 40 minutos y no hubo víctimas fatales, pero desde ATE Corrientes la versión es otra. Al respecto, “Chano” Romero, dirigente de ATE Corrientes, afirmó que “esto no puede ocurrir. Esto tiene que estar previsto, tiene que haber un plan B si ocurre, porque estamos hablando de gente que su vida depende de respiradores. Ellos dicen que esto no tardó más de media hora, 40 minutos, pero en realidad tardó más de 3 horas y media”.

C5N viajó a Corrientes para investigar las denuncias contra la administración del gobernador Gustavo Valdés, pero las autoridades locales no le permitieron al equipo periodístico el ingreso a la provincia, utilizando falsos positivos de Covid. Es por eso que algunas entrevistas debieron hacerse vía zoom.

En cuanto al extraño episodio que involucró a Cardozo, no existe la documentación oficial de que haya retirado las 900 dosis de la Droguería del Sud, la firma contratada para la logística del plan de vacunación correntino. Además, hay que tener en cuenta que las vacunas Sputnik V deben trasladarse a 18 grados bajo cero, y el ministro las llevaba en conservadoras. Y eso no esto todo: Goya queda a 225 kilómetros, un viaje de aproximadamente 2 horas, 55 minutos, y ese día estaban pronosticados 34 grados de temperatura máxima.

Al respecto, Fernando Ramírez el secretario general de SUTECO Corrientes, relató: “Tenemos un ministro que con 900 dosis de Sputnik V tiene impunidad. No me extraña porque en Curuzú Cuatiá el vacunatorio vip que existe, existió. Hay mucha indignación por parte de la comunidad. En nuestra provincia hay un apagón mediático importante y la presencia de un medio nacional como C5N tensiona en ese sentido”.

La respuesta del intendente de Curuzú Cuatiá no se hizo esperar. Grabó un video que lanzó en los medios tratando de explicar. “Queremos remarcar que no tenemos injerencia en cuanto a quién se vacuna y a quién no. Para nosotros la vacunación no es un asunto político”, afirmó José Irigoyen.

Por su parte, la directora del hospital de Curuzú Cuatiá, doctora Mónica González, también quiso dar explicaciones. “Yo asumo la responsabilidad, como directora del hospital, y se están revisando desde el día de ayer todos los vacunados, y vamos a encontrar si hubo algún error. Hubo una cantidad de vacunas que, de gente que está con Covid, o que está aislada, o que no vino a vacunarse, era un sobrante de vacunas”.

Luego de ver el informe de Nicolás Munafó, sólo restan tres preguntas.

– ¿Por qué el ministro Ricardo Cardozo llevaba 900 dosis de Sputnik V en su camioneta, cuando un avión de la empresa contratada por la provincia de Corrientes para la logística y distribución de las vacunas, tenía el mismo destino, cumpliendo todos los protocolos de traslado?

– ¿En qué instancia está la investigación por el “vacunatorio VIP” de la ciudad de Curuzú Cuatiá?

– ¿Quién o quiénes fueron responsables de la falla en la provisión de oxígeno en el hospital de campaña de nuestra provincia de Corrientes; y si los quince pacientes fallecidos fueron consecuencia de la falla?