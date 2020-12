Valencia, Andalucía y Madrid suman nuevos casos mientras se expande por más países

El pasado sábado 26 de diciembre se registró en España el primer caso de la nueva variante del coronavirus (SARS-CoV-2), que se detectó a mediados de diciembre en Reino Unido. La Comunidad de Madrid comunicó que había registrado ya cuatro caso ya de esta nueva cepa, además de tener otros tres en observación.

Como era de esperar, según afirman las autoridades sanitarias, esta nueva variante del virus, cuya principal característica es que es más contagiosa que otras cepas descubiertas con anterioridad, se ha ido expandiendo por España y el resto del mundo. Mientras, en Reino Unido están sufriendo una avalancha de pacientes y los servicios de ambulancias de esta zona del país están recibiendo cerca de 8.000 llamadas de urgencia por día, unos niveles no vistos desde el pico de casos en la primera ola el pasado abril.

Madrid suma ya seis casos, todos ellos sin gravedad, y está estudiando otros trece. Por su parte, Andalucía ha detectado ya cinco casos, cuatro viajeros del Reino Unido y otro que se ha contagiado por contacto con uno de los anteriores, a lo que se suman otros siete en estudio. En Elche, se han registrado también los dos primeros casos de la Comunitat Valenciana. Además, Galicia informó el martes de que tiene siete casos en estudio, de los cuales uno ya se ha confirmado como positivo en la nueva cepa, en la localidad de Sergas, cerca de Santiago.

El consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, declaró que las personas que han llegado con la nueva cepa británica traían una PCR negativa. Sin embargo, señala que “una PCR es una foto fija que se puede hacer días antes y luego desarrollar síntomas”. Por ello, solicita al Gobierno central que insista en el control de síntomas a la llegada de los viajeros.

Por su parte, el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19 de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, recordó el lunes que esta nueva cepa no es más grave, pero sí “más transmisible” lo que califica de “problema”, porque habría “más pacientes infectados”, con el riesgo de aumento de presión asistencial que esto supone.

Un total de 17 países tienen ya la nueva cepa entre sus ciudadanos

Esta nueva variante más contagiosa del virus está viajando de país en país y muchos empiezan ya a asumir que se van a reportar casos. Estados Unidos registró en el estado de Colorado el primero caso en todo el país, correspondiente a un hombre de más de 20 años que no había viajado a ningún sitio recientemente. Por su parte, Canadá informó el lunes de dos personas con la nueva cepa que además no habían estado en el extranjero. México todavía no lo ha confirmado, pero asegura que “la variante ya se había detectado desde septiembre, aunque se notificó la primera semana de diciembre”.

Pero la nueva cepa no ha viajado solo hacia América, también lo ha hecho hacia Asia. La India informó el martes de los primeros seis casos de la cepa británica de coronavirus, después de haber analizado a alrededor de 33.000 pasajeros llegados desde Reino Unido entre el 25 de noviembre y el 23 de diciembre. Además, Japón reportó cinco casos el lunes en viajeros provenientes de Reino Unido, a los que se sumaron dos el martes.

Además de estos países, Dinamarca, Países Bajos, Austria, Hungría, Suiza, Suecia, Islandia, Noruega, Francia e Italia también han anunciado haber detectado esa cepa. Especialmente llamativo es el caso de Dinamarca, que ha reportado ya 33 casos de la variante británica. En total, son 17 los países que cuentan con casos de la nueva cepa de coronavirus, repartidos entre Asia, América y Europa.

Por último, Tedros Adhanon Ghebreyesus, al mando de la OMS, afirmó que habrá “reveses y nuevos retos el próximo año, por ejemplo, las nuevas cepas del coronavirus”. La OMS está trabajando con científicos del mundo para “entender mejor los cambios en el virus y su impacto”. Así, colaboran con científicos de Reino Unido y Sudáfrica que guiarán los próximos pasos.