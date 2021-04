Vallejos y Laspina, en un debate sobre la distribución del ingreso

En una charla virtual organizada por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso), Vallejos remarcó que es necesario aplicar políticas de mejora distributiva orientadas a generar mayor consumo popular para traccionar la actividad y, por lo tanto, también favorecer el empleo y la inversión.

“Es indiscutible que nuestro país necesita crecer y generar más y mejores puestos de trabajo”, aseguró. “Distribuir para recomponer la calidad de vida y la capacidad de compra de los trabajadores y trabajadoras, empezando por los desocupados, los informales y los pasivos, no es sólo una incuestionable necesidad de justicia social, es también una política de pura racionalidad económica para garantizar, por la vía del mayor consumo, el crecimiento de la actividad y el empleo y la puesta en marcha de la rueda virtuosa de la economía”, sostuvo la economista.

Como ejemplos, la diputada contrapuso las experiencias de los gobiernos kirchneristas y macrista. En el primer caso, remarcó que se apuntó estimular la demanda a través de la suba real de las jubilaciones -y la cantidad de sus beneficiarios; mejorar los salarios de los trabajadores activos; ampliar los derechos sociales (AUH y AUE); aplicar políticas de salario indirecto (subsidios tarifarios); en materia de precios, el Estado concentró sus esfuerzos en la contención de los más sensibles, como los alimentos; por último, también cuidó los bolsillos mediante una política cambiaria donde predominó la estabilidad del tipo de cambio.

A su turno, Laspina se enfocó en describir cómo elaborar un plan de estabilización para combatir la estanflación que, según su visión, remonta su comienzo a 2010. “El aumento del gasto social no es condición suficiente para reducir la pobreza”, señaló, aunque no relacionó la pobreza con la desigualdad. “La estanflación del kirchnerismo arrancó allá por el año 2010. Ahí empieza una suerte de stop and go, y ni hablar del 2011 en adelante”, agregó.

Según datos del INDEC, el PBI creció en 2010 (10,1%), 2011 (6%), 2013 (2,4%) y 2015 (2,7%); y cayó en 2012 (1%) y 2014 (2,5%).

“Solo subiendo el gasto público un poco más para que aparezcan las inversiones, no funciona, porque esa estanflación y ese estancamiento del PBI per cápita coincide con una etapa de enorme gasto público y también de las políticas sociales. Esa receta no vale”, remarcó. “Si queremos generar empleo y bajar la inflación para bajar la pobreza, debemos buscar una solución de largo plazo”, dijo el diputado PRO.