«Vamos a armar un bloque propio» – NCN

El diputado nacional Itaí Hagman del FdT y referente del Frente Patria Grande, advirtió que es posible una separación del Frente de Todos.

En declaraciones radiales en el programa Tres al Aire, manifestó que si bien no romperán con la bancada oficial “si no se incluyen a los sectores vulnerables en anuncios de políticas económicas, vamos a armar un bloque propio dentro del FdT”.

Fue en este marco que habló de la aplicación del proyecto de un salario básico universal. Al respecto argumentó: “el mandato electoral del Gobierno tenía que ver con mejorar los ingresos de la población, si no hacemos eso no lo estamos honranddo».

En tal sentido aseveró: “Nosotros lo que planteamos luego de los anuncios de Sergio Massa, estuvimos hasta último momento esperando que se incorpore una política para los sectores más vulnerables, planteamos que no podemos apoyar un programa de estabilización que no apoye esos sectores”.

Pero también aclaró: “No vamos a romper el FdT ni nos vamos a ir porque es la única herramienta para enfrentar a la derecha y que no vuelva el año que viene”.

“Si no se acepta o incorpora una política que incluya a los sectores más vulnerables, nosotros vamos a evaluar a cambiar nuestra forma de pertenecer, armando un bloque propio en la Cámara de Diputados dentro del FdT. Esa es la idea que tenemos para manifestar nuestra disconformidad”. Sin embargo, explicó que “no es una decisión tomada, lo vamos a discutir y vamos a hacer un congreso en nuestro espacio. Si hay anuncios para esos sectores bienvenido sea”, planteó

El legislador de Grabois enfatizó que “es posible otorgarlo aunque eso no significa que no haya que debatir de qué manera financiarlo”. Y explicó:“La idea tiene que ver con establecer un piso de ingresos para toda la población que no tiene un trabajo formal, que no está en relación de dependencia, que trabaja en la informalidad, que está en situación de vulnerabilidad, todo ese universo de personas que requiere un piso que le garantice, no lo que necesita para vivir dignamente, sino por lo menos la subsistencia. Por eso nuestro proyecto lo establecimos tomando como referencia la canasta básica”.“

«Es un piso de protección para que ningún argentino caiga por debajo de la línea de indigencia. Es un proyecto que amerita ser debatido, requiere discutir su financiación, no necesita agregarse nuevo gasto público, sino reorientar el existente en políticas sociales que están hoy en si y se pueden centralizar” agregó.

Sobre cual sería la forma de sostenerlo expresó:“Es una discusión amplia que no es sencilla. Se pueden pensar formas de financiar. No se puede hacer de un día para el otro, pero se puede avanzar por partes en etapas teniendo en cuenta los recursos fiscales. Es una forma de pensar cómo salimos de esta situación económica del país incluyendo los sectores más vulnerables”.

Cuando fue preguntado sobre si cree que del Gobierno está dispuesto a tratar el tema, contestó evasivamente: “Nosotros tenemos un debate en el FdT respecto de cuál es el plan de estabilización para llevar adelante. En el país se necesita un plan de estabilización con el tema de los precios, escases de dólares, son desequilibrios macroeconómicos”.

Y reiteró: “Un programa de estabilización, después de 6 años terribles, no puede dejar afuera a la gente y a los sectores más vulnerables. Es la discusión q tenemos en el FdT. El mandato electoral del FdT tenía que ver con mejorar los ingresos de la población, me parece que, si no hacemos eso como Gobierno, no estaríamos honrando ese mandato electoral. Tenemos la oportunidad de corregir ese rumbo en el año que nos queda mientras resolvemos problemas coyunturales de la economía”.

Cómo queriendo poner un manto de calma a la cuestión manifestó: “hay tiempo para mejorar, pero hay que actuar rápido y con mucha autoridad política”.

Sobre los cambios en el Gabinete destacó que : “así como veníamos no podíamos seguir, no íbamos a poder remontar la situación económica. El cambio de gabinete era necesario. Era necesario una refundación del Gobierno y del programa económico”.

Y para concluir habló sobre las próximas elecciones: “El escenario del 2023 es que vamos a seguir peleando el espacio contra una peor versión de los que gobernaron cuatro años. Si ese espacio vuelve a gobernar, el país va entrar en un escenario complicado, se van a poner en riego muchos derechos y va a tener retrocesos difíciles de remontar. Tenemos la obligación desde el FdT en este año y medio de hacer las cosas bien y que no esté la derecha gobernado la Argentina después”