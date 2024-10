Vamos a seguir apoyando a Ucrania y espero que también llegue el consenso sobre Gaza

Hana Jalloul (Zaragoza, 1978) ha llegado al Parlamento Europeo tras las elecciones del pasado 9 de junio y ese entorno no le es extraño. Al contrario, se la ve cómoda cuando habla de los temas que le van a corresponder durante esta legislatura como vicepresidenta de la Comisión de Exteriores de la Eurocámara. Se sienta con 20minutos para tratar la actualidad, desde Ucrania hasta Gaza pasando por los retos de la UE como bloque. Cree que hay mucho por hacer, en plena ‘mutación’ hacia la nueva Comisión Europea sobre la que el Parlamento tendrá mil ojos.

¿Cómo ha sido su llegada al Parlamento Europeo?La verdad es que estoy muy contenta, es un Parlamento que me gusta mucho. Yo vengo del ámbito internacional, he vivido fuera, estuve con la Comisión en el Líbano, he estudiado en otros países. El ámbito internacional es un ámbito en el que yo me siento muy cercana, además tengo la suerte de estar en comisiones que me gustan mucho. Soy vicepresidenta en la Comisión de Exteriores, estoy también en Comercio Internacional, en INTA, estoy en otra que es PETI, que es más particular.



No es este, en cambio, un ambiente muy nuevo para usted, como diceNo, no, para nada. Los temas que tratamos son importantes y ahora pues hay muchos temas sobre la mesa. Está Ucrania, está Gaza, Líbano; por desgracia todo guerras y otros temas importantes que hemos tratado en las últimas comisiones, como por ejemplo el asunto de los materiales raros.

¿Cómo se van a mover ustedes tras los últimos acontecimientos en Oriente Próximo?Lo primero de todo es que tiene que haber un alto el fuego, y además evidentemente se tienen que respetar el derecho internacional y el derecho internacional humanitario. Eso no está sucediendo en Gaza y tampoco en el Líbano. Ahí están muriendo muchos civiles. Y esto es independiente de la lucha contra el terrorismo, con la que nosotros estamos totalmente de acuerdo. Contra Hamás, contra Hezbolá… y yo creo que no podemos estar siempre en la defensiva. No por defender unas cosas implica que no estemos de acuerdo con otras.

La votación sobre Venezuela en el Parlamento evidenció una suma de la derecha con la derecha radical. ¿Esperan que esa foto se repita a lo largo de la legislatura?Es una circunstancia muy distinta a la que tuvimos en la legislatura pasada por el auge de la derecha. Y también lo hemos visto a nivel ya más focalizado que en la Unión Europea lo que ha pasado en Austria o lo que ha pasado en algunos lander en Alemania. Es una tendencia preocupante, sobre todo porque hablamos de los derechos de las personas, las personas migrantes, los derechos de las mujeres, nos jugamos la diversidad y es un escenario además muy hostil.

¿Y en lo que se refiere a Venezuela?Nosotros votamos en contra pero eso no quiere decir que no defendamos, que lo defendemos, la publicación de actas por parte de Maduro y además España ha asilado a Edmundo González. Pero de ahí a reconocerle presidente nos parecía que era pronto, no solo a nosotros, sino a todos los ministros de Exteriores de la Unión Europea. Hemos ido en conjunto con esa decisión y ya cometimos errores en el pasado como en el de Guaidó que no queremos repetir.

Hana Jalloul Hana Jalloul (Zaragoza, 1978) fue portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid. Entre 2020 y 2021 ocupó el cargo secretaria de Estado de Migraciones. Desde 2024 es eurodiputada y vicepresidenta de la comisión de Exteriores en el Parlamento Europeo.

¿Con Ucrania qué va a pasar? La llegada de Kaja Kallas como nueva Alta Representante puede poner mucho el foco en Kiev y menos en Israel y PalestinaPuede que de primeras ella tenga esa tendencia por venir de donde viene, pero los medios de comunicación tienen la obligación de mantener el foco constantemente ahí donde hay crisis humanitarias. Tanto en Ucrania, como en Gaza, como en Líbano, como en Sudán, como en Congo. Hay una obligación moral de hablar de la vida de las personas que se nos olvidan.

¿Eso quiere decir que la ayuda a Ucrania va a seguir?Claro. Vamos a seguir apoyando como no puede ser de otra manera a Ucrania. Y espero que haya decisiones que se puedan tomar de manera más consensuada por parte de todos en relación a Gaza. Es una vergüenza, sinceramente, que no seamos capaces de consensuar en este tipo de decisiones.

Hablaba antes de que la ayuda a Ucrania se va a mantener, de que se va a buscar la máxima unidad posible en torno a Gaza, pero, ¿esa unidad se podrá mantener con un Parlamento Europeo tan dividido?Yo creo que el problema lo tenemos con Gaza, con Libano. No hemos tenido realmente problemas con Ucrania. Pero yo creo que el error aquí es que se toman posicionamientos de blanco o negro, es como la política de hoy en día: nadie niega el derecho de Israel a existir como estado, eso es una obviedad, pero eso no es óbice para que tú no apoyes a los palestinos y la existencia de un Estado palestino. Esto es tan fácil como acabar la ocupación. Condenamos el terrorismo, los ataques de Hamás y la desproporcionada respuesta de Israel.



¿Ve entonces factible la solución de los dos Estados que defiende desde hace sesenta años la UE?Con Netanyahu no, él no quiere eso. Pero hay muchos israelíes que sí, incluso entre los sionistas. La sociedad israelí no es un bloque monolítico, que es algo que ahora mismo mucha gente no entiende. Yo creo que se puede llegar, pero ahora mismo estamos en un escenario distinto. La sociedad israelí ahora mismo está en un momento de un trauma muy importante en medio de la guerra y tienen el foco puesto en la liberación de los rehenes. Hay que trabajar en el futuro con la sociedad civil israelí y con un Gobierno que no cuente, como ahora el de Netanyahu, con los más extremistas.