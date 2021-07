«Vamos a ser la voz del pueblo cristiano en el Congreso» (Audios) – NCN

Entre las diferentes fuerzas que pelearan por un lugar en el Congreso Nacional, de cara a las Legislativas 2021, aparece una que no conlleva, si se quiere, la herencia política de ser un “viejo partido”. Aunque no es desconocida en la Cámara de Diputados, siempre han quedado a mitad de camino de transformarse en un bloque con presencia. Este año “reaparecen” con un impulso que prometen torcer el brazo de la historia.

Se trata de Cynthia Hotton, líder evangélica y representan de +Valores, con el que apunta a ganar una banca como representante bonaerense, con ella dialogamos en NCN quien adelanta que “serán la sorpresa en las próximas elecciones”.

Con un fallido intento a la vicepresidenta en las elecciones de 2019, como compañera de Juan José Gómez Centurión, Hotton llegó a la política junto a Ricardo López Murphy y luego continuó en el PRO de Mauricio Macri, partido con el que en 2007 accedió a una banca en la Cámara de Diputados y que poco después abandonó para constituir el un bloque de Valores para mi País.

Este año vuelve a competir por un lugar en la Cámara Baja, bajo la idea de ser la voz “del pueblo evangélico”, una voz que (desde su mirada) carece de representatividad en la actualidad ya que “los valores cristianos no fueron defendidos por ningún espacio político, somos millones lo argentinos no hemos sido representado en los grandes debates como el tema del aborto o como erradicar la pobreza, entendí que tenemos que hacer una propuesta basada en valores cristianos, es por eso que nos presentamos con este frente “+ Valores””.



Nuestra premisa se enfoca en “encarnar a todos aquellos que creen en los valores cristianos como única forma para sacar adelante la situación del país” aclara y advierte que si bien el frente “es Cristiano, no queremos llevar la religión a la política, sino aportarle a esta una mirada con valores cristianos. Porque creemos que la solución a la decencia de la Argentina necesita que nos movilicemos”.

La candidata explica que el equipo está integrado por hombres y mujeres “de Fe, porque de esa manera llegaremos al cambio que estamos esperando”.



En este sentido sostiene que puede parecer “que uno va únicamente por la defensa de la vida y la familia, pero lo que decimos es que el mayor pecado en el que viven los argentinos hoy, es el de presenciar como tantos de nuestros hermanos son pobres y eso es lo que vamos a erradicar”.

“La verdad es que, hasta ahora, fueron muchas las ideologías que anduvieron dando vuelta y ninguna pudio cambiar la situación, nosotros creemos que podemos hacerlo desde las bases de la Doctrina Social Cristiana” sentencia la candidata.



En un análisis de la actualidad política, Hotton, sostiene que existen “dos inmoralidades en la Argentina, una es la pobreza, la otra es la corrupción y eso es lo que vamos a atacar desde el Congreso. Se trata de hacer políticas públicas que tengan que ver con el fomento del trabajo, hay que reducir los impuestos, hay darle al sector empresarial herramientas para que puedan producir, porque lo que dignifica a las personas es el trabajo”.



Respecto a los problemas que subyacen en el país, analiza que “todos los gobiernos, a lo largo de estos años, aumentaron el gasto público y eso va en decremento del pueblo. Necesitamos un Estado presente, que articule y que inserte a quienes están fuera del sistema, con educación, con salud, pero no hay que ser corruptos, no aumentar puestos de trabajos estatales, que no sirven. La gente debe tener trabajo en el sector privado. No es tan difícil el modelo, solo se necesita tomar una decisión clara y bancarse de que te tilden de lo que fuere: Acá hay que aumentar la producción, hay que bajar impuestos, hay que hacer una reforma laboral, hay que darle condiciones al sector privado para que pueda máxima su riqueza y que esa riqueza demande mano obra en la población”.

Entre sus frases hay una que subraya con firmeza: “Nosotros no somos Liberales a ultranza, seguimos un modelo de Economía Social del Mercado, como lo hace Alemania”.

Uno de los puntos que argumentan quienes estudian el emerger de los movimientos cristianos es si tendrán, o no, la habilidad de disociar su mirada religiosa a la hora de presentar debates de políticas públicas. Máxime teniendo en cuenta que las ultimas Leyes importantes aprobadas en este aspecto (Ley de Matrimonio igualitario o Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito por caso) se ha dejado plasmado la importancia de este inciso, el de separar el “credo” de la “política”. Ante esto Hotton sostiene que “nosotros, al hacer política, no hablamos de credos personales, sino de valores que rigen la sociedad”.



Y se explaya: “Debemos entender que vivimos con valores cristianos y la política debe representar estos valores, que son los subyacen en la mayoría de la población argentina. ¿Por qué no debemos tener entonces una voz en dentro del Congreso? ¿Por qué no somos escuchados? ¿Por qué me van a limitar mi forma de pensar personal diciendo que “Lo religioso no entra en el Congreso?”.

Con esa firmeza, con esa mirada esperanzadora de poder llevar consigo el “voto cristiano”, es que Hotton reafirma su idea de que su Frente será “la sorpresa en estas elecciones, porque no tenemos techo”.

“No se trata de sacarle votos a Cambiemos o al Kirchnerismo, sino de representar los valores que la mayoría de los habitantes de la provincia de Buenos Aires sostienen” dice contundente.

Incluso adelanta que la mirada no solo esta puesta en las elecciones de medio término, sino que el equipo de técnicos, economistas y analistas de + Valores ya están trabajando de cara al 2023. ¿Dónde se ve ella en un futuro?: “Yo me veo en donde Dios me ponga”.

