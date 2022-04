Vamos a transformar el perfil de Renault en uno netamente exportador

Pablo Sibilla: Hay que dar esos pasos. Cuando uno mira cómo se mueve el mercado de usados en las distintas plataformas, vemos que se mueve rápido. Es importante estar presente con fuerza. No hay automotriz en la Argentina que esté ofreciendo lo que nosotros lanzamos. Hay ventas de e-commerce de algún modelo particular, pero no la cantidad que estamos ofreciendo nosotros para comprar online. Hay problemas de disponibilidad de vehículos en el mercado; y con esto al reservarlo se garantiza la unidad y el precio. En un máximo de 45 días el vehículo está para entregar.

P.: ¿Qué expectativas tienen en cuanto a ventas a mediano plazo?

P.S.: Es difícil decir cuánto representaría en ventas a futuro, pero es una tendencia que viene para quedarse. Esto es el inicio. La herramienta irá mejorándose con módulos de financiación, retoma de usados y en el futuro la entrega del vehículo en domicilio, algo que de hecho hicimos durante la pandemia. La pandemia aceleró años estas cosas. Es un abanico de oportunidades espectacular.

P.: Mencionaba la falta de unidades, ¿cómo está Renault al respecto?

P.S.: Estamos mejorando porque aumentamos el año pasado a un turno y medio de producción. Pasamos un valle durante dos o tres meses, y ahora venimos con muy buena cadencia. La semana que viene tendremos novedades que van a mejorar aún más la disponibilidad.

P.: ¿La mayor producción mejoró la oferta porque pudieron importar más vehículos?

P.S.: Son dos aspectos. Tenemos más disponibilidad de vehículos nacionales, y es importante porque serán un 90% de las ventas de este año. Pocas marcas pueden decir eso: Renault tiene una diversidad muy grande de vehículos fabricados en Argentina, seis carrocerías. Y en paralelo las exportaciones también vienen creciendo, y también explican el aumento de la producción. Estamos exportando Kangoo a Colombia y México y el año que viene llegaremos a mercados fuera de América Latina, como África. Estamos preparando el terreno para cuando llegue la nueva plataforma para Córdoba, que está avanzando a paso firme dentro del grupo Renault. Esperamos anunciarlo a finales de año o inicios de 2023. Está en línea con lo dijo el CEO cuando vino al país en noviembre del año pasado: será una plataforma de mucho volumen.

P.: ¿Qué se puede adelantar de ese proyecto?

P.S.: La plataforma para 2025 generará una Renault Argentina que tenga un perfil netamente exportador. Con eso se elude cualquier problemática que pueda existir: devaluación, falta de dólares, etcétera. El proyecto es de largo plazo: vamos a cambiar el perfil a uno más exportador que después nos aísle de altos y bajos de la economía.

P.: ¿Está pensado para exportar a Brasil?

P.S.: Brasil es el principal socio de la Argentina, no hay proyecto exportador que no contemple a Brasil como uno de los principales mercados. Pero estamos pensando en otros, porque en este proyecto Argentina sería el único país en una primera etapa produciría este vehículo. Estamos pensando en mercados más lejanos que América Latina.

P.: ¿Argentina es competitiva para llegar más allá de América Latina?

P.S.: Sí, estamos trabajando en eso. Se puede. Ahora vamos a exportar Kangoo a África, pero tenemos grandes desafíos: viabilizar en el largo plazo, con alto volumen, integración de piezas nacionales, y que la fábrica tenga un muy buen nivel de competitividad. El costo de la fábrica viene reduciéndose año tras año.

P.: Recientemente un comunicado firmado por ADEFA alertó que la falta de dólares puede generar desabastecimiento…

P.S.: No tenemos ninguna alerta de proveedores sobre problemas de abastecimiento de componentes. El cambio de condiciones de pago es uno de los temas que más problema genera en cierta familia de piezas. La semana pasada tuvimos una reunión en ADEFA donde algunas terminales manifestaron su preocupación. Este último año fue muy tenso en términos de abastecimiento por covid, problemas de semiconductores a lo que se agregó la guerra en Ucrania. Esto es un factor adicional. Desde ADEFA lo que se dice es: “Atención, porque ya tenemos un montón de variables que estresan la cadena de abastecimiento”. Pueden generarse más problemas si los subproveedores no están dispuestos a aceptar cambios en las condiciones de pago. Se planteó la preocupación al Gobierno, pero hemos tenido reuniones con el Banco Central y entendemos que podremos resolverlo. Hay buen diálogo con el Central y con el Ministerio de Desarrollo Productivo.

P.: ¿Qué mercado prevén para este año?

P.S.: Estamos viendo un mercado de unos 400 mil vehículos, que sería un crecimiento respecto al año pasado. Hay un mercado que sube de forma sostenida sin burbujas, sin dispararse, limitado más por la oferta que por la demanda. Principalmente por los semiconductores y la guerra, que han afectado bastante.

P.: ¿Cómo afectó la guerra al sector?

P.S.: Hay muchos proveedores que pasaban por centros de distribución en Rusia, otros están en Ucrania. Hubo que salir a desarrollar proveedores alternativos en un plazo breve. Por suerte los equipos de logística lo fueron resolviendo. Pero en una industria que necesita previsibilidad y estabilidad, el último año no se pudo garantizar la producción a más de una semana.

P.: ¿Subieron los costos de logística? ¿Se trasladarán a precios en el corto plazo?

P.S.: Sí, se encareció de forma tremenda. Hubo falta de navíos y poca previsibilidad. El costo se multiplicó de forma exponencial. Lo vemos también en las inflaciones de los países, materia prima, combustible, etcétera. Tendrá un impacto en el corto plazo, pero no solo de vehículos. En todo. En una economía tan globalizada, todo se transporta: componentes, materias primas, embalajes. Lo vemos en todos los países.