Vanoli, sobre el aumento a jubilados: “Es un país devastado, en default y con un sistema previsional vaciado”

Alejandro Vanoli, titular de la ANSES. NA.

Alejandro Vanoli, el director de la ANSES, sostuvo este sábado que “en un país devastado, se privilegió a los más vulnerables” con el aumento anunciado para los jubilados, pensionados y beneficiarios de la asignación universal por hijo, y dijo que “el 75 por ciento” de los pasivos “le ganan al aumento que le hubiese otorgado la fórmula de Cambiemos”.

“Es un país devastado, prácticamente en default y un sistema previsional vaciado, hay que empezar por los de abajo, los más vulnerables. Los jubilados de la mínima son la prioridad”, sostuvo Vanoli en declaraciones radiales.

Así mismo manifestó que con este aumento “el 75 por ciento de los jubilados le ganan al aumento que le hubiese otorgado la fórmula de Cambiemos” y agregó que “la fórmula de Cambiemos no garantizaba que los jubilados le ganen a la inflación”.

De acuerdo al anuncio hecho ayer en Casa de Gobierno por el presidente Alberto Fernández, los haberes mínimos de jubilados y pensionados aumentarán un 13 por ciento desde marzo, y el mismo porcentaje subirán los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las demás asignaciones familiares. El incremento, que percibirá la totalidad de los beneficiarios del régimen general, estará compuesto por una suma fija de 1.500 pesos más un monto extra del 2,3 por ciento.

Vanoli, quien se mostró “satisfecho” por el aumento otorgado, remarcó que no es menor que “en un país devastado y prácticamente en default, ésta vez quienes paguen el pato no sean los más vulnerables”.

“El 86,8 por ciento de los que tienen jubilaciones, pensiones y asignaciones le ganan a la fórmula que existía durante el gobierno de (Mauricio) Macri y eso es contundente”, destacó el jefe de la ANSES y añadio que “en otro tipo de Gobierno, esto terminaba en un ajuste brutal. Ahora estamos discutiendo como se redistribuye las cargas”.

Anuncios del Gobierno para jubilados.

Vanoli destacó también que “se dio un aumento promedio cercano al 10 por ciento contra una inflación del mes de enero de 2,3, sin olvidar que durante diciembre y enero se dieron bonos de 5 mil pesos y se duplicó la asignación”.

Frente a las críticas de Juntos por el Cambio y algunos grupos de jubilados, Vanoli manifestó que “los sectores más vulnerables se están viendo beneficiado” con este aumento y aseveró que entiende “los reclamos, pero hay que tener un poquito de sensibilidad social porque hay gente que se está muriendo de hambre en el país”.

Consultado respecto de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, el funcionario nacional estimó que “se definirá antes del aumento de junio” y consideró que “no debería ser muy diferente a la fórmula que se utilizaba durante el kirchnerismo porque con esa fórmula a la mayoría de los jubilados les fue mejor que con la fórmula de Macri”.