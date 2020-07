Varias regiones de Oaxaca entran en confinamiento voluntario pero estricto

En Oaxaca los casos aumentaron en un 33%

Las autoridades del estado mexicano de Oaxaca ordenaron el confinamiento voluntario pero estricto en varias zonas de la empobrecida región sureña, frente a un desmedido ascenso de contagios de coronavirus y en pleno proceso de reapertura económica.

Pese a que desde el inicio de la pandemia no se redujo ni estabilizó el número de casos y que se ordenó el confinamiento en algunas regiones, en otras, como Oaxaca capital, se relajaron las medidas de sanidad y, hace dos semanas, volvieron a operar restaurantes y parques públicos.

Las regiones más afectadas por el virus son la Cuenca del Papaloapan y el Istmo de Tehuantepec, donde el municipio de Juchitán se convirtió en el epicentro de los contagios entre el personal de salud.

Desde el inicio de la pandemia, México suma un total de 344.224 casos confirmados, es el séptimo país a nivel mundial con más contagios y registra además 39.184 muertes, lo que lo ubica cuarto a nivel global, solo superado por Estados Unidos, Brasil y Reino Unido.

Además de informar la situación sanitaria del país azteca, el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, respondió a las declaraciones de Donald Trump respecto del peligro de la enfermedad en México.

“Hay que tomarlas teniendo en consideración que en Estados Unidos están por iniciar formalmente las elecciones”, opinó el presidente mexicano durante su conferencia de prensa diaria, según la agencia de noticias EFE.

“Respeto el punto de vista del presidente Trump, desde luego no lo comparto, pero no voy a confrontarme con él, no me voy a enganchar como se dice coloquialmente”, dijo López Obrador y agregó que “a pesar de los pesares” va bien la lucha contra la enfermedad aunque dijo no estar satisfecho.

Además, el mandatario recordó su reciente visita a Washington y destacó las “muy buenas” relaciones entre ambos Gobiernos.

Ayer, Trump había expresado en una entrevista con la cadena de noticias Fox News: “¿Por qué no hablan de México, que no nos está ayudando? Todo lo que puedo decir es que gracias a Dios que construí casi todo el muro, porque si no tuviera el muro arriba tendríamos un problema mucho mayor con México.”

Paralelamente y en plena crisis sanitaria, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, fue objetado por la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (Anprac) luego de que calificara sus productos como “veneno embotellado”

A través de un comunicado, el organismo expresó que “evidencia una animadversión personal contra la industria, que cumple a cabalidad con todas las normas y regulaciones de México” y agregó que se funda en “prejuicios e información falsa”.

Anprac sostuvo que el dicho del funcionario representa un “peligroso” sesgo ideológico que pone en riesgo a sectores productivos estratégicos que resultan vulnerados en su credibilidad y apuntó a que López-Gatell quiere “encontrar un enemigo público” a quien culpar por la crisis sanitaria.

Recientemente, López-Gatell fue denunciado por presunta “negligencia, falta de transparencia y omisiones durante el manejo” por el coordinador nacional del Movimiento Ciudadano, Clemente Casteñeda,