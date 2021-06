Varios españoles, hospitalizados contra su voluntad tras controles anticovid al llegar a China: “El secretismo causa inquietud”

Varios ciudadanos españoles residentes en China han sido hospitalizados en contra de su voluntad al regresar al país tras ser sometidos en los aeropuertos a unos controles opacos por el coronavirus de los que no se les ha dado una explicación clara. La medida ya ha sido denunciada por la diplomacia española y ha hecho un llamado a los ciudadanos españoles a que no firmen los documentos que se les presentan sin traducir.

Esta medida ha causado “inquietud” entre la población española residente en el país, según ha podido saber 20minutos tras contactar con algunos ciudadanos españoles residentes en Shanghái y Cantón.

Este jueves, el Consulado General de España en Shanghái emitió un comunicado en el que advierte de que en las últimas semanas se han dado casos de residentes extranjeros en China que al volver al país son sometidos a controles de los que no se les da ninguna información. Pese a presentar PCR negativa o estar vacunados, algunos de estos ciudadanos han sido hospitalizados “de manera no consensual ni voluntaria, durante tres o cuatro días”, afirma la embajada.

Esta situación se ha dado “sin ninguna comunicación oficial por parte de las autoridades chinas”, según señala la embajada. “La Oficina de Asuntos exteriores de la Municipalidad de Shanghái no contesta a las notas verbales que recibe y tampoco da una respuesta telefónica, como es habitual”.

El consulado general, junto con la Embajada en Pekín y el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Delegación de la Unión Europea en esa capital “están haciendo gestiones para que esta práctica se interrumpa con carácter inmediato”.

El consulado califica esta práctica de “sorprendente y poco ética”.

Varios hospitalizados

Según la fuente consultada por la agencia EFE, podría tratarse de unos trece casos que se habrían registrado desde hace unos dos meses y que afectan a ciudadanos italianos, alemanes, suizos y españoles.

“No tenemos constancia de que entre ellos haya habido casos positivos de covid. Todos llegaron con PCR negativas e incluso vacunados. Los análisis de las autoridades chinas han determinado que, efectivamente, estas personas no estaban contagiadas”, añadió.

El país asiático mantiene prácticamente cerradas sus fronteras desde el 28 de marzo del año pasado, incluso para buena parte de los extranjeros que poseen un permiso de residencia, y quien llega desde el exterior debe pasar varios test PCR, análisis de sangre y pasar al menos 14 días de cuarentena en un hotel a coste del interesado.

Las autoridades sanitarias chinas apuestan por no reabrir las fronteras hasta alcanzar la inmunidad de rebaño, para lo cual el país debe vacunar a entre el 70 y el 80 % de su población, de casi 1.412 millones de habitantes, algo que esperan lograr a finales de este año o mediados de 2022.

Pruebas opacas

En el comunicado del consultado se señala que los residentes extranjeros son sometidos a un análisis de sangre. “Si la prueba de anticuerpos es superior a una cifra establecida por las autoridades sanitarias (…) les hacen firmar unos documentos en chino sin traducción al inglés y son ingresados en un hospital”.

Según el comunicado, las autoridades chinas no han informado de cuáles son los niveles de anticuerpos requeridos, ni el criterio para enviar al hospital a estos ciudadanos.

Pagan por el papel higiénico

Después en el hospital tienen más análisis de sangre y PCR, resonancias magnética de tórax y “alguna prueba invasiva adicional”. De estos resultados tampoco tienen informes ni copias.

La estancia en el hospital no es gratuita. Tienen que pagar por el papel higiénico, las toallas, el agua embotellada y otros productos sanitarios que necesiten. Los pagos se hacen a través de la aplicación WeChat: “No aceptan pago en efectivo o con tarjeta de crédito”.

“Su usted va a volver a China en las próximas semanas, el Consulado General le ruega tenga en cuenta toda esta información, no firme documentos que no entiende, utilice un traductor en el móvil para entender lo que está firmando y hagan una foto antes de entregarlos, ya que no les darán una copia”, advierte el comunicado.

“El secretismo causa inquietud”

Segis Noguer es un español que reside en Cantón desde hace siete años y trabaja en una fábrica que produce embutidos al estilo español. Señala a 20minutos que este tipo de medidas ha causado “inquietud” entre su círculo de españoles residentes en el país, por el “hermetismo” que hay en torno a todo ello. “El secretismo está causando inquietud”.

Noguer indica que hasta ahora las medidas tomadas en China para frenar la pandemia han sido más transparentes, y se han llegado a formar comités especiales para informar a los extranjeros en varios idiomas.

Horacio Ferrándiz es un madrileño que lleva nueve meses en Shanghái. Recuerda que tras pasar la cuarentena le hicieron otros análisis de sangre de los cuales nunca le dieron los resultados.

“Si das negativo no hay problema, pero si das positivo aplican las medidas que consideren”, señala a 20minutos. “Los criterios no son muy transparentes”.

Empero, en las últimas semanas ha notado que las medidas contra la pandemia se han ido relajando. “Ya ni siquiera en los centros comerciales piden mascarilla”.

“Como si fueras terrorista”

Las fuentes consultadas por EFE señalan que las autoridades chinas son opacas y no están acostumbradas a facilitar detalles o información. “Falta claridad”.

“Por ejemplo, si has sido vacunado, cuando te haces el test de anticuerpos, tienes un valor determinado, y si has pasado la covid, este es diferente. Las autoridades chinas pueden determinar si el valor es por haber tenido la covid en algún momento. Pero ellos no te explican que un valor por encima de ‘equis’ implica que has tenido anticuerpos”, aseveró.

En el formulario de salud que hay que entregar antes de viajar a China se pregunta si el pasajero ha pasado la covid. “Si contestas que sí, curiosamente, te dan un código verde para viajar y te permiten llegar. Pero cuando llegas te someten a un aislamiento como si pertenecieras a una organización terrorista”, dijo la fuente.