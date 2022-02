Varios lingüistas ponen cara a QAnon, la teoría conspiranoica estadounidense sobre una élite pederasta y satánica

Dos equipos de lingüistas suizos y franceses han revelado recientemente una serie de evidencias que demostrarían que la identidad de QAnon corresponde a Paul Furber, un periodista tecnológico sudafricano de 55 años, y Ron Watkins, de 34 años, administrador de una de las plataformas que recogía los mensajes de ‘Q’ y que pertenecía a su padre.

Ambos hombres llevan mucho tiempo siendo relacionados con la autoría de los textos del hombre misterioso, pero no ha sido hasta ahora cuando estas sospechas han podido sustentarse con pruebas, según informa este domingo The New York Times.

Para llegar a esta conclusión, la investigación, llevada a cabo por los helvéticos Claude-Alain Roten y Lionel Pousaz, y los galos Florian Cafiero y Jean-Baptiste Camps, ha empleado como base la estilometría moderna, disciplina que estudia el estilo lingüístico en el lenguaje escrito y que a menudo es empleada para este tipo de casos, aunque han utilizado métodos diferentes.

Mientras que los primeros se han decantado por un software que encuentra similitudes en los mensajes analizados a través de patrones de tres caracteres y compara el vocabulario y la sintaxis, los segundos han optado por una inteligencia artificial que trabaja de la misma manera que los programas de reconocimiento facial, aprendiendo los modelos de escritura de una persona.

Así, revisaron los mensajes de hasta 13 personas en relación con los publicados bajo el apodo ‘Q’, entre ellos los de Furber y Watkins, el padre de este último y otra persona cercana a él, así como el expresidente estadounidense Donald Trump y su esposa Melania, su hijo Eric, y otras siete personas, de las que tres pertenecían al círculo cercano del empresario (Dan Scavino, subjefe de personal de la Casa Blanca, Michael T. Flynn, su antiguo asesor de seguridad nacional, y Roger Stone, asesor político).

Resultados y pruebas

Los resultados arrojaron una exactitud de hasta el 93% para los suizos, mientras que los franceses desvelaron que Watkins coincidía en un 99% con el perfil de ‘Q’ y Furber un 98%. Concluyen pues que fue el sudafricano el que inició las publicaciones como ‘QAnon’, mientras que el americano siguió posteando hasta que Furber dejó de hacerlo.

‘Q’ apareció de la mano del periodista, del que la mayor coincidencia aparente es su forma de expresar las teorías a través de preguntas más filosóficas. A él corresponden las ideas principales de ‘QAnon’, además de la explosión de atención gracias a la divulgación de youtubers o influencers.

Furber, sin embargo, ha negado que sea él quien está detrás del líder conspiranoico, aunque ha reconocido que su forma de expresarse es similar, lo que ha justificado asegurando que se debía simplemente a que se vio influenciado por la redacción de ‘Q’: «Todos empezamos a hablar como él», afirma.

Es a partir de 2018 cuando aparece Watkins, con mensajes más informativos y expresivos en los que destacan el uso de exclamaciones y mayúsculas e incluso la publicación de memes. Además, los textos empezaron a compartirse en una plataforma que él mismo administraba y que pertenecía a su padre.

Otra de las pruebas que señalan los expertos es que durante ese año Ron Watkins y el hombre misterioso intercambiaron públicamente varios mensajes en los que el primero desmentía que fueran la misma persona tras las sospechas de muchos seguidores. En ese momento, Furber denunció el ‘secuestro’ de ‘Q’ y acusó al estadounidense de su complicidad en el asunto. Desde entonces, solo él escribía como ‘Q’, concluye Roten.

Mientras tanto Watkins, que acaba de anunciar su candidatura para el Congreso de Arizona, siempre ha negado haber sido ‘QAnon’, aunque en la producción de HBO de 2020 Q: Into the storm pareció dejar una puerta abierta a la duda rechazando ser él con poco convencimiento y entre risas.