Vecinos del barrio 8 de Abril brindaron un fuerte respaldo a Mirolo de caras a las PASO

Con la modalidad de radio abierta, el precandidato a Diputado Nacional del Frente Renovador, Pablo Mirolo, junto a Verónica Larcher quien lo secunda en la lista 86 A, Roger Nediani y demás integrantes del FR compartió sus propuestas electorales y dialogó con vecinos del barrio 8 de Abril de ciudad Capital.

La actividad se desarrolló el miércoles a la tarde en la plaza “Canal Feijó” , donde también estuvieron presentes los dirigentes del Partido del Trabajo y la Equidad (ParTE), Jorge Musetti y Rubén Colombo, militantes y vecinos.

Decenas de capitalinos siguieron las alternativas del encuentro a través de la transmisión en vivo y en directo por una FM local, donde Mirolo escuchó atentamente las inquietudes de los vecinos y dialogó con ellos en como generar proyectos en beneficio de impulsar el empleo joven, brindar más recursos y herramienta al Estado Provincial para prevenir casos de violencia de género, crear espacios de atención y contención para personas que sufren algún tipo de adicción, mejoras en el servicio de agua potable, mejorar seguridad para la zona con recursos tecnológicos, concretar la tan ansiada obra de cloacas para el barrio, creación de una unidad de primeros auxilios para facilitar la accesibilidad de los vecinos a la salud y facilitar la accesibilidad de medicamentos a jubilados.

Durante la reunión Mirolo también expuso lo siguiente: “Es una alegría estar esta tarde en el barrio 8 de Abril, agradecido por supuesto a los que nos vienen acompañando no sólo en este sueño que tenemos de ahora en esta elección, sino durante mucho tiempo.

A pesar de nuestra juventud, venimos trabajando mucho en la ciudad de La Banda, transformando la ciudad desde nuestra gestión hace 7 años y medio, trayendo muchas cosas en beneficio de nuestros vecinos y vecinas”.

“Al lado también venimos recorriendo un camino político, no solamente en la provincia sino también a nivel nacional, y me ha tocado en varias oportunidades venir a este barrio, venir a compartir con los vecinos y vecinas, venir a contarles lo que hacemos en La Banda, que país y que provincia soñamos para Santiago del Estero.

Me siento parte de este sector, mi mamá vive en el barrio Reconquista y se las problemáticas que tienen los vecinos de esta parte de ciudad Capital, y muchas de esas problemáticas no han cambiado lamentablemente a pesar de que pasan los gobiernos la gente sigue en las mismas circunstancias. Nosotros eso es lo que queremos plantear en estas elecciones, plantear que la realidad de los santiagueños no ha cambiado a pesar de que dicen desde el gobierno de la provincia”, dijo Mirolo.

Agregó: ” Hoy miramos estás elecciones con mucha esperanza, tenemos que dejar de pensar que en Santiago del Estero siempre nos tienen que gobernar las mismas personas, con personalismo, con soberbia. ¡Basta de eso! Tenemos que cambiar nuestra provincia, tenemos que demostrar que la verdadera construcción política se hace desde el diálogo, desde el consenso, trabajando con humildad, mirando a la cara a los demás, hablando de frente, diciendo los problemas pero también las soluciones.

Por eso hoy quiero pedirles que me acompañen, que me ayuden a llegar el Congreso, porque a partir de ahí vamos a comenzar a dictaminar las políticas que necesita Santiago del Estero. Es en el Congreso de la Nación donde se deciden las obras fundamentales que tiene que tener nuestra provincia. La necesidad de los caminos, obras de cloacas, agua potable, generar fuentes de trabajo genuino, de poner la prioridad en la educación. Es ahí donde tenemos que trabajar por lograr un Santiago mejor”.