Vélez fue más y arrancó con buen paso en el torneo

El conjunto marplatense, dirigido por Martín Palermo, terminó el pleito con diez hombres, como consecuencia de la tarjeta roja que el árbitro Hernán Mastrángelo le mostró al debutante defensor Nicolás Valentini (St. 46m.).

Luego de un primer tiempo parejo, con pocas emociones frente a las vallas, el elenco del DT Mauricio Pellegrino prevaleció claramente en los segundos 45 minutos, cuando Lucas Pratto se hizo eje del circuito futbolístico, bien abastecido por las pinceladas de Orellano y Janson.

Aldosivi, cada vez más aferrado a la posibilidad de rescatar una igualdad, se fue refugiando atrás y empezó a cometer equivocaciones en el bloque defensivo, más allá de la solidez exhibida por el arquero José Devecchi.

Así, a los 18m., un sensacional cambio de frente de Janson halló en soledad a Orellano y, luego de un fallido despeje en la cobertura defensiva del visitante, el pibe que hoy lució la 10 en la espalda definió a lo crack: pisadita y remate por debajo del cuerpo de Devecchi.

Un rato después, cuando el elenco marplatense cargaba con desorden en procura de la igualdad (más allá de algunas aproximaciones no complicó en demasía a Lucas Hoyos), el equipo local asestó el golpe definitivo de nocaut.

Un disparo desde fuera del área de Janson se metió abajo, junto al poste derecho de Devecchi, y reflejó la superioridad de un equipo de Liniers, que promete ser protagonista.

Para los apuntes quedará, además, el retorno al fútbol profesional del delantero uruguayo Santiago Silva, quien volvió a competir en una cancha, luego de un doping positivo que le fue adjudicado en forma injusta en abril de 2019, cuando tomaba medicamentos para hallar fertilidad en su búsqueda por ser padre y esas pastillas figuraban dentro de las sustancias prohibidas por AFA.

Síntesis

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Leonardo Jara, Matías De los Santos, Lautaro Giannetti y Martín Ortega; Agustín Mulet y Nicolás Garayalde; Agustín Bouzat, Luca Orellano y Lucas Janson; Lucas Pratto. DT: Mauricio Pellegrino.

Aldosivi: José Devecchi; Rufino Lucero, Mario López Quintana, Nicolás Valentini y Fernando Román Villalba; Leandro Maciel y Marcelo Meli; Matías Pisano, Tomás Martínez y Edwin Mosquera; Andrés Ríos. DT: Martín Palermo.

Goles en el segundo tiempo: 18m. Orellano (VS); 27m. Janson (VS)

Cambio en el primer tiempo: 30m. José Florentín por Bouzat (VS). En el segundo; 16m. Tomás Guidara por Jara y Sebastián Sosa Sánchez por Garayalde (VS); 22m. Santiago Silva por Tomás Martínez y Braian Martínez por Mosquera (A); 36m. Jonathan Zacaría por Meli (A); 39m. Emanuel Insúa por Ortega y Franco Díaz por Pratto (VS)

Amonestados: Mulet e Insúa (VS) Meli (A)

Incidencia en el segundo tiempo: 46m. expulsado Valentini (A)

Cancha: Vélez. Arbitro: Hernán Mastrángelo.