Venezuela: Empleados públicos celebraron su día con reclamos por sus paupérrimos salarios

Desde este jueves camioneros mantienen sus camiones inmovilizados en forma indefinida a lo largo de las principales rutas de Chile bloqueando parcialmente la circulación de todos los vehículos.

Los camioneros convocaron a la paralización tras una serie de ataques en las últimas semanas en la región de la Araucanía (sur), donde ha recrudecido un histórico conflicto de tierras entre indígenas mapuches y el Estado.

Sin bien el conflicto es de larga data el clima volvió a crisparse con la quema de varios camiones y un ataque en la madrugada del sábado pasado, un camión que trasladaba a una familia fue atacado en La Araucanía, y una niña de 9 años resultó gravemente herida.

Tras ello, la CNTC (Confederación Nacional del Transporte de Carga) dió un plazo de cuatro días al gobierno y al Congreso para tramitar con urgencia 13 iniciativas enfocadas en seguridad.

Sergio Pérez presidente de la CNTC expresó que la movilización es “indefinida” y añadió que “vamos a estrangular la carreteras en todos los puntos con prudencia y el respeto máximo para los automovilistas, los vehículos de emergencia, camiones con medicamentos no solo van a pasar, los vamos a escoltar para que lleguen a destino”, indicó el líder de los transportistas”.

Los camiones se encuentran en varios puntos de la carretera que conecta el norte con el sur de Chile, y en la ruta 68, que une Santiago con la ciudad de Viña del Mar -unos 140 km al noroeste de la capital-, donde solo se permitió el tránsito de forma esporádica.

“Estamos pidiendo seguridad, no solo para los camioneros, sino para todos los chilenos”, dijo José Villagrán, presidente de la Federación de Camioneros del Sur, a la Televisión Nacional de Chile. Y aseguró que la protesta no interrumpirá el abastecimiento en el país. Entre las peticiones gremiales se pide igualar la sanción al ataque de una cabina de camión al asalto a un domicilio.

Desde el Ministerio del Interior expresaron “nosotros hemos estado trabajando durante todo el día con los dirigentes de los camioneros; les hemos hecho llegar nuestra propuesta y estamos a la espera de la respuesta que nos den”, dijo el ministro del Interior y Seguridad, Víctor Pérez, sin entregar detalles.

El funcionario destacó que la movilización “se ha realizado sin interrupción de tránsito” y que “las interrupciones que se han realizado son absolutamente parciales”.

Por su parte el presidente Sebastián Piñera se refirió a la situación de los camioneros y las tomas de carreteras, asegurando que ese no es el camino para las soluciones y reiterando que el Gobierno está abierto al diálogo. En una visito a Alto Hospicio, el presidente aseguró que “No vamos a permitir la toma de las carreteras o la interrupción del suministro de alimentos, medicamentos, ambulancias, personal medico u otros bienes”. “Eso sería atentar contra todos los chilenos y desde ese punto de vista quiero plantear, con mucha claridad, que el camino de solución a estos problemas no son las tomas, no es la violencia. Es el diálogo”,