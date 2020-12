Venezuela: Empleados públicos se enfrentan a Maduro en medio de elecciones nacionales

En el marco de una profunda crisis económica acentuada por la pandemia de coronavirus y las elecciones legislativas los trabajadores del sector público junto a dirigentes sindicales exigieron al gobierno de Nicolás Maduro salarios justos y la liberación de sus compañeros que fueron detenidos exigiendo derechos laborales.

Bajo el lema de “Maduro, tú eres el genocida” manifestantes se concentraron en la plaza de la Moneda, a escasas cuadras de la sede del Poder Ejecutivo para exigir el pago de un bono de al menos 100 dólares para diciembre. La tensión se vivió desde días antes de las elecciones en que serán elegidos 277 diputados a la Asamblea Nacional.

La presión desde el algunas dependencias del ejecutivo no se hizo esperar, Iris Varela a miembros del Servicio Penitenciario de Venezuela expresó: “Eso va para toda la gente que trabaja en el ministerio penitenciario: él que no vote, que lo boten, porque no tiene sentido que nosotros arriesgamos lo que nos estamos jugando para el próximo domingo”.

Gricelda Sánchez, vocera de los docentes durante la protesta expresó: “Te digo a ti Maduro, Venezuela te quedó grande. Genocida, tú eres el genocida de Venezuela”; “La mayoría de los docentes se están muriendo de hambre, aquí no tenemos calidad de vida, ya no tenemos para comprar alimentos para un día”, afirmo y le exigió que, “así como les otorgó a los trabajadores del Tribunal Supremo de Justicia un bono de 70 dólares, les dé a los maestros 100 dólares mensuales hasta que se reivindique nuestro salario y nuestros derechos contractuales”.

Desde la Federación Unitaria de Trabajadores de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (Pdvsa)

su director Eudis Girot, expresó: “Denunció actos de corrupción y ahora le aplican la Ley de Terrorismo”. “A Girot le están cobrando ser un hombre crítico porque la estrategia que tienen es entregar Pdvsa a las transnacionales”, afirmó.

Así también se exige la restitución de varios miles de trabajadores despedidos, “Estamos pasando hambre y miseria, trabajando en condiciones infrahumanas en la industria y si por denunciarlo nos van a meter presos, vamos a asumir el riesgo”, dijo Rosa Rivas, vocera de los trabajadores de Pdvsa.

En este contexto a horas de cerrar las elecciones se registraba una muy baja participación lo que le quitaba legítimad a la misma