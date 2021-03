“Venir supone un verdadero respiro”

Con la población confinada en casa y las fronteras europeas cerradas. En ese escenario llegó a España la Semana Santa de 2020 en plena primera ola del coronavirus. Un año después, los ciudadanos afrontan una Pascua radicalmente distinta, pero todavía alejada de las tradicionales: podrán salir a la calle, aunque deberán conformarse con hacerlo en su propia comunidad a causa del cierre perimetral. Estas restricciones, que han condicionado los desplazamientos desde el inicio de la pandemia, han asfixiado al sector del turismo, que ve en los viajeros extranjeros una bocanada de aire fresco durante estas fiestas.

En medio de esta paradoja que permite la entrada de visitantes internacionales, pero no el movimiento de los españoles, destaca la llegada de alemanes que eligen Mallorca como destino para pasar unos días de descanso, cautivados por la combinación de aguas cristalinas, naturaleza salvaje, cultura y un clima excepcional. A todo ello, se unía el aliciente de no tener que someterse a test COVID-19 antes de regresar a su país. Sin embargo, los recientes vaivenes del Gobierno Merkel y la nueva obligación de presentar una PCR negativa amenazan sus vacaciones en el Mediterráneo y, por ende, los beneficios del sector.

Entre los viajeros germanos que ya han comenzado a disfrutar de unos días en la isla se encuentran Michael y su novia, que la eligieron como destino por su baja incidencia acumulada y por las facilidades para retornar a su país. Aseguran que la estancia, en la que han podido caminar por la naturaleza, montar en bici y descubrir los rincones de Mallorca, supone un “respiro” ante las estrictas medidas vigentes en Alemania y les permite “olvidarse” en parte del coronavirus. En este sentido, destaca la seguridad y el escrupuloso cumplimiento de las normas: “Tengo más miedo de contagiarme en mi ciudad que aquí”.

“Tengo más miedo de contagiarme en mi ciudad que aquí”

Ante los últimos cambios adoptados por el Ejecutivo de Angela Merkel, que rectificó el miércoles su anuncio del martes de cerrar el país en Semana Santa, Michael se confiesa “muy enfadado”. “Una semana dicen una cosa y la siguiente la contraria. Toman decisiones sin tener en cuenta la legalidad y dan muy poca información”, protesta. No obstante, reconoce que están “tranquilos” porque regresan antes de que entre en vigor el martes la obligatoriedad de contar con una PCR para el ingreso en el país.

Acerca de estos viajeros, se pronuncia para 20minutos Álex Fraile, portavoz de Pro Guías Mallorca, que detalla que efectivamente “se ha reactivado el turismo alemán sobre todo”. “Hay dos turoperadores que básicamente están trayendo los flujos de viajeros de esta nacionalidad: Alltours y Tui sobre todo. Parece ser que la campaña es un éxito. He leído que había hoteles en cala Ratjada que iban a anticipar su apertura y tengo constancia de que hay otro que se ha abierto en la zona de Palma Nova para alemanes, que no suele ser un área que ellos habitualmente frecuenten. Eso quiere decir que han tenido suficiente demanda y han tenido que ampliar capacidades”, añade.

“Era el único lugar donde no pedían PCR al volver”

En una situación similar a la de Michael se encuentran dos hermanas de Hannover que viajaron a Mallorca para “evadirse” y porque era “el único lugar” donde no les exigían una PCR al volver a su país. “Estamos muy agobiadas con la situación del COVID”, explican, pues Alemania aplica desde principios de noviembre el conocido como “cierre duro”, que incluye, entre otros, la clausura de bares y restaurantes.

No está tan claro qué pasará con los viajes de ahora en adelante. Tras el repunte de los viajes a Mallorca desde que el Gobierno teutón declaró que Baleares no era zona de riesgo, la canciller anunció su propósito de “restringir” los viajes vacacionales al extranjero por la pandemia, aunque admitió que existen “notables problemas legales” para tratar de implantar su prohibición. Por su parte, estas dos hermanas confían en no tener ningún problema a su regreso.

“Si Merkel impone restricciones más duras, perjudicaría muchísimo”

Sobre esta postura del Ejecutivo germano se expresa Fraile, que afirma que la preocupación general es qué puede pasar con Alemania, porque, si Merkel impone restricciones más duras, “perjudicaría muchísimo”. “Otro de los temas que la gente se está planteando es cómo va afectar el cierre de los interiores de bares y restaurantes que han vuelto a decretar ahora, cómo lo va a sufrir ese turista que a las cinco de la tarde se va a encontrar con todo cerrado”, ahonda.

“Hay una gran incertidumbre por la decisión de Merkel. Algunas empresas han sacado gente de los ERTE por la llegada de estos alemanes”

Si bien considera que la petición de PCR al retornar de las vacaciones no va a tener un gran impacto en la afluencia de visitantes teutones, la portavoz de Pro Guía Mallorca sí cree que la decisión de Merkel es clave. En esta línea, subraya que hay “una gran incertidumbre” y señala que hay muchas empresas -como agencias de viajes o compañías de autobuses- que han sacado a gente de los ERTE y hoteles que han abierto ante la llegada de alemanes, por lo que una restricción en los desplazamientos de estos turistas podría ser “dramática”. “Es todo muy incierto”, insiste.