Venus y Marte en el PRO

«Los candidatos a presidente tienen una pareja que cumple un papel fundamental en la vida de un candidato y, al mismo tiempo, es un mensaje que se emite. No es casual que hayan aparecido parejas en el momento en que ellos se lanzan. Tenemos el caso de Macri o el de Lula con la socióloga. Y ahora es Horacio Rodríguez Larreta quien confesó, en el programa de Luis Novaresio, que iba a estar en pareja luego de haberse separado hace un año», analizaba Jorge Fontevecchia para abrir su programa Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), del jueves 13 de octubre.

Candidatura con perfume de mujer

Luego se compartió con la audiencia el momento en donde el Jefe de Gobierno de la Ciudad afirmaba que estaba «enamorado y muy feliz con eso«. Además de reconocer: «Me hace muy bien, soy muy rígido y ella me ablanda. Es una mujer muy comprometida con su trabajo, transmite buena onda y es familiera. La imagino acompañándome en una campaña».

La mujer en cuestión es Milagros Maylin, de 36 años, y en una rápida recorrida por su CV político se destaca que es Licenciada en Ciencias de la Comunicación y magister en Administración de Empresas. Cuenta con dos posgrados. En 2016 trabajó junto a María Eugenia Vidal y, en 2019 durante la pandemia fue la encargada de coordinar la gestión de Covid-19 en la Ciudad. Dos años después pasó a ser secretaria de Bienestar Integral y Tercera Edad de la Ciudad.

Horacio Rodríguez Larreta: «me enamore y estoy muy feliz»

Posteriormente se rememoró los dichos de Larreta cuando, en dialogo con Fontevecchia en mayo de este año, aseveraba que no tenía pareja y sólo quería dedicarse a su hijas. «Soy muy cuidadoso de mi vida privada. Además falta un año y medio, no soy candidato», sostenía hace cinco meses atrás dejando entrever que no se trata de una simple decisión personal ni azarosa la presentación de nuevo amor en este momento.

Campañas electorales de amor y de guerra

A continuación, y dando entidad al título de la apertura, se pudo visualizar el cuadro renacentista de Sandro Botticelli Venus y Marte«. «Desde el punto de vista de estrategia de campaña esta obra podría representar la idea de que Larreta elige a la diosa del amor para enfrentar al dios de la guerra encarnado por Patricia Bullrich», trazaba un paralelismo el periodista.

A propósito de esto se escuchó la voz de la ex ministra de Seguridad: «Si me toca gobernar entro a Villa Mascardi con la fuerza federal que se pueda, luego cambiando algunas leyes, lo haría con las Fuerzas Armadas. Hay que detener este narcoestado», manifestó Bullrich.

«La gente decidirá a quien quiere que lo guíe (tanto en la oposición como en el oficialismo) dependiendo el humor de época de ese momento: si la situación empeora probablemente se acerque al dios de la guerra. O si la esperanza se hace presente y apueste a la concordia como una manera de resolver los 50 años de decadencia argentina, se incline por lo que podemos significar en el amor».

Patricia Bullrich prometió entrar a Villa Mascardi y a Rosario con las Fuerzas Armadas

Posteriormente, se repasó el caso de otros dos presidentes que tuvieron como elemento central de sus campañas a sus nuevas parejas, como el caso de Macri con Juliana Awada, quienes están lanzando sus respectivos libros. «La hechicera es intergaláctica, no solo para mí sino para toda la sociedad. La mujer tiene un rol fundamental en los líderes, yo no podría haber asumido esta responsabilidad sin ella al lado», declaraba el ex mandatario, con apodo cariñoso incluido.

Otro ejemplo contemporáneo es el del candidato en Brasil Lula Da Silva con la socióloga Janja (de 20 años menos), quien, durante la etapa en que el ex presidente estuvo detenido, le llevaba todas la noches comida casera. «No odio Curitiba por estar preso, amo este lugar porque aquí encontré mi amor, me encontré con Janja».

«El papel de la primera dama es fundamental, incluso, en determinados momentos son más importantes que los ministros de Economía», explicaba Fontevecchia finalizando la columna editorial, para luego concluir que «más allá de la esfera íntima tienen una enorme significancia política, y ayer, de esta manera, Horacio Rodríguez Larreta lanzó oficialmente su campaña electoral».

AO PAR