Vercinsky: Las provincias pueden recuperar morosos muy rápido

Gustavo Vercinsky: Nace en los 90. Se destacaba porque lograba unir el genio técnico de Andrés D’Alessio con la creatividad en resolver los problemas de negocios de Darío Pettina, los fundadores, ambos formados en sistemas. Arrancaron con soluciones para gestionar procesos y actuaciones judiciales en el recupero de deuda en estudios jurídicos, y descubrieron enseguida que no sólo podían ayudar a los abogados, sino también a los bancos.

P.: ¿Cómo crecieron en los bancos de Argentina y Latam?

G.V.: El crecimiento fue progresivo, de a uno o dos clientes por año y casi en forma exclusiva acá y en Uruguay. Todo sobre la base de la reputación por el éxito de las instalaciones y los proyectos que se implementaban. A principios de los 2000, ya con la mayoría de los bancos acá usando Emerix, iniciamos la expansión. Con el apoyo de DHL implementando Émerix en 14 países y nos fuimos a Brasil de la mano de un aliado local. Pero no todo fueron rosas: fue mucho esfuerzo y poco resultado. Así, en 2011 iniciamos una nueva estrategia de expansión geográfica y de propuesta de valor, donde yo tuve la responsabilidad de liderazgo, y logramos ingresar a los bancos más grandes de Chile, Ecuador, Panamá y Uruguay. Y desde 2015 pudimos invertir en nuevas tecnologías y concentrar nuestro conocimiento y experiencia en nuevos verticales, y mejorar nuestra oferta de valor segmentado en diferentes mercados: bancos, recaudaciones y servicios públicos, automotor, comercios y agencias de cobranzas. Todo eso nos abrió las puertas en agencias de recaudación provinciales y en retail, además de nuevos países: República Dominicana y México.

P.: ¿Qué diagnóstico hacen sobre la recaudación impositiva en las provincias?

G.V.: El diagnóstico es simple: no se conoce el perfil de pago del contribuyente, no hay buenos procesos de vigilancia en la recaudación y ponerse al día. Y si uno es moroso, es muy burocrático dejar de serlo. La experiencia nos muestra que los montos recaudados al implementar nuestra solución aumentaron en un 50%, y sin destinar más personal. Porque la automatización segmenta y elige la mejor estrategia de recupero en función del perfil del contribuyente, la facilidad para hacer planes de pago y la integración de mensajería automática. Y a eso se suman las distintas bocas de cobro, lo que hace que el proceso de pago para el contribuyente sea simple y a su medida.

P.: ¿Qué diferencias hay entre los morosos de los bancos y los de tributos provinciales?

G.V.: Con respecto al perfil del deudor, no muchas. Pero respecto a la posibilidad de acordar e implementar un acuerdo de pago, son enormes. Porque los procesos de las agencias de recaudación son más sencillos, no hay impacto en previsiones, no hay ajustes al capital prestado. Y no hay clientes, sino contribuyentes. Esto hace que los proyectos se implementen rápido y a los pocos meses haya beneficios. Que no son solo económicos, sino también una mejora en la calidad de atención y una mejora a las herramientas de la agencia para ver una deuda consolidada, el histórico de la gestión, acordar y aprobar promesas de pago y planes, etc. Es decir, tener toda la información necesaria en un único sistema.

P.: ¿Qué experiencia recogieron trabajando en las agencias de recaudación provinciales?

G.V.: Primero, que la implementación es veloz, y se puede instalar en la propia infraestructura de la agencia o tener nuestro servicio en la nube. Segundo, que es factible segmentar y ejecutar las acciones que la provincia decida para recaudar mejor o para tratar situaciones especiales (por ejemplo, inundaciones, sequía, etc.). Y tercero, que una vez implementada la solución, la agencia tendrá información actualizada y estrategias consistentes. A lo que se agrega una capacidad de contacto con el contribuyente (o contactabilidad) muy mejorada, y planes de pago de implementación inmediata, con la integración con las diferentes bocas de cobro en forma sencilla. En suma, vemos que mejora mucho el servicio al contribuyente y que aumenta 50% la recaudación de montos adeudados.