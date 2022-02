“Vergüenza ajena”: La Juventud Sindical Peronista acusó a la CGT San Lorenzo de extorsionar a organizaciones

A través de un comunicado, la Juventud Sindical Peronista (JSP) expresó: “Ningún peronista debe sentirse más de lo que es, ni menos de lo que debe ser” y más adelante continuó “resulta inaceptable y más vergonzoso aún, que lo hagan en nombre de la CGT, en este caso, como Secretario General (de la autoproclamada y minoritaria) CGT 17 de octubre, compañero Jesús Noni Monzón”.

Esto tuvo lugar luego de que la CGT San Lorenzo que lidera Jesús “Noni” Monzón hiciera público su apoyo a la postulación del Pablo Reguera para su reelección al frente del Sindicato de Trabajadores y Empleados Aceiteros (SOEA), la Juventud Sindical Peronista de Santa Fe emitió un comunicado en el cual critica duramente la postura del confederal.

Cabe recordar que la lista Celeste y Blanca de Reguera fue impugnada por la Junta Electoral para participar el próximo 10 de marzo de las elecciones del gremio de los aceiteros, al no reunir en tiempo y forma, los requisitos exigidos para su postulación.

Así las cosas, el cordón industrial norte podría paralizarse en marzo si la junta electoral del sindicato de los aceiteros no acepta la participación de dos listas en las elecciones que se realizarán ese mes. De acuerdo a voceros del propio gremio y de la CGT San Lorenzo, en caso de que la junta electoral no modifique su decisión podría haber medidas de fuerza masivas en esa región.

La junta electoral del sindicato de aceiteros mantiene un conflicto interno con referentes de las litas Verde y Celeste y Blanca y eso puso en alerta a los trabajadores del sector, una actividad vinculada a la molienda y los subproductos de la soja muy importante para esa zona.

Previamente, la Confederación General de Trabajadores Regional San Lorenzo, conducida por Jesús Monzón, se manifestó sobre el proceso preelectoral y pidió que participaran todas las listas que, según sostiene, cumplen con lo exige la ley y el estatuto.

Al respecto de este accionar, desde la JSP expresaron que “en las extorsivas y repudiables declaraciones hacia el Ministerio de Trabajo, sobre ´las medidas que acompañaría Su CGT´ en el Polo agroexportador -de no tomarse la decisión que Ud.(por Monzón) pretende, desde la Juventud Sindical, estamos SEGUROS que ese no es el sentir ni el deseo del trabajador aceitero, y que no será el aceitero quien enturbie su propia libertad y democracia sindical, por lo tanto, lo responsabilizamos de ahora en más ante cualquier incidente que pueda ocurrir en estos comicios.

Por último sostuvieron: “Para un trabajador no puede haber nada mejor, que otro trabajador. Deseamos que se terminen estas prácticas de condicionamientos sobre los funcionarios y confiamos en la imparcialidad de las autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación para garantizar la legalidad del proceso democrático en el SOEA y en la vida sindical”.

Juventud Sindical Peronista (2) by Mundo Gremial on Scribd