Versus Guzmán

Al Financial Times, bien se sabe, es una guía informada y de opinión encaminada al mundo global de los negocios. Este severo editorial expresa su pensamiento sobre el caso argentino. Fue el medio elegido por el Ministro de Economía Martín Guzmán para difundir su punto de vista sobre la deuda. Es evidente que este influyente diario británico tiene puntos de vista opuestos a Martín Guzmán.

“Hay muchos casos merecedores de una condonación de deuda en medio de la pandemia de coronavirus. El G20 ofreció congelar los pagos que deben hacer los gobiernos de las 70 naciones más pobres y ha invitado a los acreedores privados a seguir el ejemplo. No está tan claro si Argentina se lo merece dado que es un país de ingresos medio-altos que es acreedor neto del resto del mundo.”

“La nación sudamericana acumuló deuda por u$s 323.000 millones, gran parte de ella durante la anterior administración de Mauricio Macri. Los inversores apostaron a la visión del ex presidente de una nueva Argentina que había aprendido de los ocho defaults anteriores. El FMI se unió también, aprobando rápidamente el mayor rescate de su historia después de que la confianza del mercado en Macri se comenzó a tambalear en 2018. El fondo entregó gran parte de los u$s 57.000 millones prometidos antes de que el ex mandatario dejara el cargo, dejando un pesado calendario de pagos a su sucesor, el peronista Alberto Fernández.”

“Ahora Martín Guzmán, el ministro de economía, dice que el país está afectivamente quebrado. Usando como excusa la recesión persistente y la pobreza generalizada, sostiene que Argentina no puede ofrecer nada a los bonistas privados durante los próximos tres años. Después de ese periodo, los tenedores de u$s 65.000 millones de deuda bajo ley extranjera sólo pueden esperar un cupón promedio de 2,3%, además de una modesta quita de capital. Las estimaciones del valor actual de la oferta oscilan entre 32 y 35 centavos por dólar. Los acreedores han rechazado la propuesta de Guzmán. Dicen que no hay ningún incentivo para aceptar un acuerdo que no les paga nada hasta mediados de 2023, época en que el gobierno se estará acercando al final de su mandato.”

“Si no llega a un acuerdo antes del 22 de mayo, habrá una cesación de pagos. Cuando esto sucedió por última vez en 200, Argentina quedo fuera de los mercados internacionales durante 15 años. Ambas partes deben comprometerse esta vez para evitar tal resultado.”

“La pandemia de coronavirus, citada por Guzmán como motivo para no cumplir con los pagos, no es el tema principal. La economía ya estaba en caída libre y los niveles de deuda eran insostenibles mucho antes de que el virus llegara a Buenos Aires. Si bien es innegable la necesidad de un mayor gasto social y de salud, la crisis económica desencadenada por la pandemia afectará a la Argentina menos que a otras naciones.”

“Sin embargo, las circunstancias extraordinarias del Covid-19 justifican una nueva reflexión.”

“Se han hecho propuestas para que el FMI emita 1 billón de Derechos Especiales de Giro (DEG) adicionales para préstamos a países de ingresos medios, aunque todavía falta convencer a EE.UU. Hay argumentos a favor de un congelamiento de deuda más amplio que abarque países como Ecuador, un exportador de petróleo con su economía dolarizada. Tiene sentido que el FMI insista en un acuerdo de suspensión de cobros en el sector privado antes de comprometer nuevos recursos, para evitar que se financie la fuga de capitales.”

“También Guzmán podría hacer más para ayudar a su país a volver a la prosperidad. Sobre todo, a Argentina le falta un plan económico convincente a mediano plazo que convenza a sus ciudadanos de repatriar e invertir los más de u$s 300.000 millones que se calcula que tiene en el extranjero. En cambio, el banco central está imprimiendo dinero a un ritmo cada vez mayor, lo que amenaza con una inflación galopante a un país donde la confianza en la moneda nacional ya está cerca de cero. Congelamiento de tarifas, controles de cambio, impuestos a las exportaciones y a la riqueza completan el desdichado cuadro. Toda la condonación de la deuda del mundo no salvará a Argentina si Guzmán no puede atraer la inversión privada necesaria para que el país vuelva a crecer.”

Link de la Fuente