Vialidad: Dialogamos con el secretario general Alberto Milazzotto sobre los principales desafíos del gremio

En relación a la mesa técnica lograda antes de la paritaria y durante el proceso de negociación, el jefe sindical aseguró que cuando los llamaron, les propusieron otorgar al personal enmarcado en la ley 10.328, a partir del 1 de septiembre del 2023, una bonificación llamada BRNB. “Nos propusieron que de la clase 1 a la clase 3, siempre basándonos con la aplicación de la clase 10, un 35% para esos trabajadores (clase 1 a clase 3). De la clase 4 a la clase 6 va decreciendo, es un 30%. Y de la clase 7 a la clase 9 un 25%, y de la clase 10 a la clase 20, que sería el límite al cual podría acceder un trabajador de vialidad, es el 20%. Lo que significa que se acható la pirámide, porque no fue para todos iguales”, explicó.

Milazzotto expresó que aceptaron este sistema porque sabían que tenían muchos más trabajadores en las clases bajas que en las clases altas. Todos aquellos que estaban en las clases bajas, inclusive hasta la clase 9, eran un 70% más. Es decir, desde el gremio prefirieron beneficiar a todos aquellos que estaban en las clases bajas. “Beneficiamos a las clases bajas con un 30%, y los de la clase mía, la clase 20, con un 20%”. Además, el secretario general agregó que la gran mayoría de los trabajadores viales están en el régimen de 44 horas. “Esto significa que también en la escala a mayo, tomando como sueldo básico la clase 10, estarían cobrando 130 mil pesos. Eso fue el arreglo en la mesa técnica”.

En la negociación, el sector patronal propuso otorgar ese aumento a partir del 1 de septiembre. La respuesta gremial fue negativa, ya que pretendían que la propuesta comience a regir a partir del mes de junio. “El empleador da conformidad a lo solicitado a lo que dice la APV y acepta que sea a partir del 1° de junio y no de septiembre. Nosotros ahí en la mesa técnica APV ratificamos la aceptación de la propuesta, siempre y cuando se acepte lo que nosotros estábamos proponiendo o requiriendo para poder hacer eso”.

“De todas las obras que realiza la provincia, al empleado de vialidad le correspondía el 3%”

Además, el jefe sindical explicó que también establecieron que las modificaciones en la pirámide administrativa implicaba sumar indumentaria laboral, una bonificación y trabajar en adecuaciones edilicias, “porque tenemos gente que está trabajando en vialidad que es discapacitada, y la situación edilicia no está acorde a lo que nuestros trabajadores con algún problema necesitan”. Por otro lado, la bonificación fue un punto clave en el entendimiento de las partes. “Te diría que es un punto medio visceral, y que toca a todos los trabajadores viales. Es la ley 6021, que en el artículo 8 establece que tenemos una bonificación del 3%. Esto nos fue quitado en la dictadura cívico militar. Implica que de todas las obras que realiza la provincia, al empleado de vialidad le correspondía el 3%, una suma muy considerable al bolsillo del trabajador”.

Al reconocimiento de ese derecho apuntan desde el Sindicato, y Milazzotto aseguró que pretenden “que el trabajador tenga un sueldo digno, que esté cómodo con su familia, que esté bien y que trabaje alegre. No que trabaje infeliz, que vaya a trabajar con felicidad porque sabe que el trabajo que está realizando le da sus frutos. Se acabó la precarización en la Argentina. Más te diría, ya metiéndome un poquito en la política, que no acostumbro a meterme en la política, pero los gobiernos quizás, digamos peronistas, porque se cambian tanto de nombre hoy… Los gobiernos peronistas han sido afines a los sindicatos y al trabajador. Yo considero que era el momento justo de pedir esa bonificación”.

La importancia de que los trabajadores puedan acceder a mejores puestos

Por otro lado, el dirigente explicó que en la mesa de diálogo accedieron a seguir estudiando el procedimiento de la ley 10328 y la promoción de clases. Se evaluaría desde el Poder Ejecutivo su futura implementación. Esto significa que “tenemos muchos trabajadores en clase 5,6,7, de la CPEE, que es Comisión Permanente Estatuto Escalafón, que es un ente interno dentro de vialidad, donde participan 6 trabajadores del sindicato, 3 titulares y 3 suplentes, y 6 trabajadores de la patronal, la dirección de vialidad, donde también son 3 y 3. Forman 12 trabajadores que es la CPEE. Ahí se está evaluando que los trabajadores que tengan la idoneidad puedan concursar”, explicó. Es decir, si existiera una vacante en la clase 14 y un trabajador o trabajadora está en la 10 y otro en clase 11, debe concursar el que está en clase 11. “La ley dice que es las 3 clases inmediatas inferiores pueden concursar. Eso es clave también. Eso fue lo que se pactó en la mesa técnica”, explicó Milazzotto y agregó que si bien no estaban de acuerdo en todo lo pactado, fueron con el objetivo de buscar “las 6021, el 3% que te mencionaba hoy y las clases” y lo que obtuvieron les pareció positivo para continuar el diálogo.

“Fuimos a buscar las clases generalizadas, como en el 2015 las dio Scioli, que dio 3 clases para todo el mundo gremial de vialidad. Ahora nosotros lo estamos solicitando al Ejecutivo y a quien está manejando la situación paritaria”, explicó el secretario. Además, agregó que quienes están vinculados a esta negociación son el licenciado Nicolás Todesca; Juan Pablo Lorenzo, Director Provincial de la negociación colectiva; Valeria Cortes, Directora de la gestión de la negociación colectiva provincial; Jorge Demo, que es el Director de registros paritarios; la señora Gisela Eyquem, Directora provincial de economía laboral del sector público y Daniela Melmont, que es Directora de instituciones laborales, entre otros. Del otro lado, en representación de las asociaciones sindicales, “Marcio Martin Abad, que es Secretario Gral. Adjunto, y como Secretario General quien te está hablando, Ángel Alberto Milazzotto”, aseguró.

Cupo trans y cupo para personas con capacidades diferentes

El jefe sindical negó que haya habido anomalías y afirmó que no lograron completar el cupo que corresponde al porcentaje. “Vamos a tener que hacer un relevamiento en la PBA porque consideramos en el APV que no tiene centrado y generalizado en casa central, que está en La Plata. Si hay mil empleados en la casa central, siendo que el cupo es del 1% tiene que haber 10 trabajadores. Consideramos que en cada zona también tiene que estar el porcentaje del cupo trans y el otro cupo”, explicó Milazzotto.

La relación con los funcionarios

El secretario general expresó que la relación entre el Sindicato y las autoridades de vialidad en la Provincia de Buenos Aires es excelente ya que “siempre es en un marco de cumplimiento con los trabajadores. No con el gremio. A mi no tienen que cumplir mandato. Tienen que cumplir lo que nosotros solicitamos o requerimos y volcarlo a los trabajadores, esa es la función de un sindicalista: hacer los reclamos correspondientes ante las autoridades pertinentes para que después tengan una devolución los trabajadores, todo es por el bienestar del trabajador”. Además, explicó que la relación de él con funcionarios es muy buena, ya que “puede haber un ida y vuelta”.

También, resaltó la importancia de llegar al consenso entre las partes. Es vital “tener un consenso, tratar de persuadir. Para mi se acabó lo que es el sindicato de la discordia, el cortar calles, encender cubiertas, no dejar pasar a la gente que va a trabajar. No es mi estilo, no lo fue nunca, y no lo voy a hacer jamás”.

Objetivos y gestión

Con respecto a la proyección de la gestión en el Sindicato y los objetivos propuestos por la conducción, Milazzotto aseguró que “tomamos como eje principal 3 o 4 puntos fundamentales: Nosotros deberíamos enderezar el camino, principalmente nosotros estamos para que la gestión se sane, en todo aspecto. Nuestra institución debe ser saneada, cosa que hoy hace 3 o 4 meses que estamos trabajando en esto, ya hoy la institución está saneada. Si teníamos algunos inconvenientes económicos hoy podemos decir con mucho orgullo, en base a la austeridad que se ha manejado, la situación económica está saneada”.

Además, destacó el estado del hotel sindical ubicado en la localidad de Mar del Plata, que fue reconstruido sin tener que invertir un centavo desde el gremio. “Después de 20 años que el hotel daba en todos los balances a pérdida, pero este año fue en ganancia porque lo remodelamos. Fuimos a trabajar muchos compañeros y compañeras, yo también fui a trabajar y a rasquetear paredes, tenemos fotos. Fueron compañeros de Bahía Blanca, a pegar durlock, lo hicimos con mano de obra propia y mucho esfuerzo. Hoy tenemos un hotel modelo en Mar del Plata donde está dando superávit, después de 20 años se acabó el desfasaje económico que había porque no estaba la publicidad correspondiente, o no estaba acorde para lo que el afiliado pretendía para ir a descansar con su familia. Hoy es un hotel modelo, de hecho está trabajando a full”.

Por otro lado, Milazzotto manifestó que les gustaría fortalecer las redes sociales que antes ni si quiera existían. “Hoy tenemos página, tenemos facebook, tenemos todos grupos, los reintegros al día”, explicó.

Además, en relación a los objetivos del Sindicato, expresó que “otra de las cosas fundamentales era que ingrese gente a la Dirección de Vialidad. ¿Por qué? Acá debo ser muy cauto cuando hablo. Para nosotros lo primero es Vialidad, y muchos me preguntan por qué Vialidad y no el gremio. Y es una pregunta muy fácil de contestar: Porque si no existiese Vialidad, no existiría el gremio, porque dependemos de Vialidad. Entonces, primero Vialidad y segundo el gremio. Del gremio ahora viene la segunda etapa, que es la misión de captar y que todos vean en la provincia la buena gestión que se está haciendo para captar afiliados como ya lo estamos haciendo. El gremio está repuntando”