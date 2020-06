Vicentin: multitudinario “banderazo” en todo el país en defensa de la propiedad privada y contra la intervención de la cerealera

Banderazo en Buenos Aires. NA.

Productores agropecuarios realizaron esta tarde una jornada de multitudinaria protesta con consignas en contra de la posible expropiación de la cerealera Vicentin y “en defensa de la propiedad privada”, bajo la convocatoria “Banderazo nacional”. “No se trata de Vicentin, se trata de la voluntad de expropiar una empresa privada con pretextos insostenibles”, expresaron productores autoconvocados.

La movilización fue convocada por productores agropecuarios sectores de la oposición e independiente ante el anuncio de expropiación de la empresa. Tuvo su epicentro en la ciudad santafesina de Avellaneda. También en la localidad de Sinsacate, en el norte de Córdoba.

Además de Avellaneda, se sumaron a la movilización casi 70 distritos del país, ubicados en las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Mendoza, San Juan y La Pampa, entre otras. En la ciudad de Buenos Aires también se concentraron manifestantes en el Obelisco.

En Avellaneda, Santa Fe, una de las primeras oradoras fue Yolanda, profesora de historia, quien recordó la hazaña del Éxodo jujeño realizada por Manuel Belgrano: “Cómo no vamos a imitar el coraje que tuvo Belgrano”, dijo la mujer, que destacó además que el héroe patrio murió “en total dignidad y pobreza”.

Luego, el vicepresidente de Coninagro, Norberto Niclis, le pidió al Gobierno que reflexione: “Tiene que existir una razón muy fuerte para que tanta gente en medio de la pandemia se congregue igual para defender el país. Porque es ahora o nunca”. Y agregó: “Cuando la ciudadanía se junta siempre tiene razón, pero cuando se junta espontáneamente, no cuando se llenan colectivos con choripanes”.

Por su parte, Héctor Vicentin, uno de los dueños de la empresa, agradeció el apoyo y adelantó que van a defender “su historia de la única manera que sabemos, trabajando”.

Luego de terminar su discurso, aseguró: “Vine para agradecerle a la gente, al pueblo de Avellaneda, y a la región todo lo que han hecho por nuestra familia. Yo sé perfectamente bien que esto no es por Vicentín, esto es por lo que la gente siente, siente que les están robando la libertad, quieren que actue la Justicia, quieren un país con más paz y democracia”.

A su vez, aseguró que la propuesta del gobernador Perotti “es más de lo mismo”. “Queremos que nos dejen hacer lo que siempre hemos hecho, trabajar y solucionar nuestros propios problemas”, sostuvo.

Por su parte, Dionisio Scarpin, intendente de Avellaneda, aseguró que los manifestantes están “defendiendo el diálogo como forma de vida” y le pidió al presidente Alberto Fernández que entienda que la Argentina está muy débil y en una situación muy compleja para tener que afrontar este conflicto innecesario: “Estamos cansados de la grieta que tanto daño nos hizo, nos hace y nos hará si seguimos con este conflicto innecesario”.

De acuerdo a la convocatoria hecha a través de las redes sociales y comunicados de los distintos sectores, estaba prevista extenderse en 80 localidades de todo el país, con epicentro en Avellaneda, donde se encuentra la sede de la empresa exportadora de granos.

La manifestación incluyó el tránsito de tractores y camiones, así como autos particulares y personas a pie con banderas argentinas.

La intervención de Vicentin fue anunciada por el Gobierno pero puesta en duda en las últimas horas, tras un fallo judicial y gestiones por parte del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti.

En los últimos días, se sumaron consignas a la protesta referidas a la “defensa de la propiedad privada” y los “derechos individuales”, entre otras.

Mientras que en el interior del país los manifestantes se refieren principalmente al conflicto sobre la cerealera y el rechazo a una posible expropiación. Eso fue eje principal de la marcha. Preocupó, por otro lado, la falta de distanciamiento social en medio de la pandemia como ocurre en cada marcha.

La movilización comenzó por la mañana en la provincia de Córdoba, entre Sinsacate y Jesús María, donde según Oscar Nicolodi, gerente de la Sociedad Rural local, “hubo 12 kilómetros de cola” de productores rurales y habitantes urbanos que se sumaron a la protesta.

La convocatoria inicial partió desde distintos sectores de las agrupaciones que integran la Mesa de Enlace (Confederaciones Rurales Argeninas, Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria Argentina y CONINAGRO) y se sumaron luego sectores de Juntos por el Cambio y la agrupación Campo + Ciudad.

Uno de sus referentes, Sebastián Quiroga, de la localidad cordobesa de Villa Dolores, sostuvo este sábado que las movilizaciones “no son por Vicentin sino por el respeto de las libertades individuales y la propiedad privada”.

“El Poder Ejecutivo no tiene por qué ir sobre el Poder Judicial para hacerse cargo de una caja, porque en definitiva es eso”, manifestó en declaraciones a Radio Colonia.



El proyecto de intervención anunciado por el presidente Alberto Fernández no fue enviado todavía al Congreso.