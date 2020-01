Vicentin presentará un plan de pagos a sus acreedores comerciales y financieros

La deuda de Vicentin es “una maniobra fraudulenta con complicidad poltica” segn informe de Lozano

El director del Banco Nación, Claudio Lozano, reveló este viernes que la empresa expresó su voluntad de presentar un plan de pagos a sus acreedores comerciales y financieros, entre ellos a la entidad crediticia con la cual tiene una deuda por US$18.500 milllones.

Lozano dijo esta tarde a Télam que la empresa Vicentin “está en voluntad de presentar un plan de pagos tanto a sus acreedores comerciales y productivos -porque dejaron un tendal en la provincia de Santa Fe- y presentar un plan de pagos también para sus acreedores financieros”.

De concretarse esta regularización de los créditos caídos por falta de pago de la cerealera santafesina, sería para Lozano “una situación muy importante” para la entidad crediticia que integra y por considerar que “no hay ninguna razón para que Vicentin no devuelva el crédito porque tiene capacidad económica suficiente para poder hacerlo”.

La compañía registró en los últimos años “un proceso de continuo crecimiento. Pasó de ser la número 19 en las 200 firmas más grandes del país a ser la número 6, y de la cuarta cerealera en la cúpula empresaria a la primera, y hasta el balance de 2018 sus patrimonios fueron positivos, por lo que es absolutamente insólito lo que ellos denominan stress financiero”.

Tal como expresó a través de un informe en el que analizó los antecedentes de la empresa y las condiciones del financiamento que recibió del Banco Nación, Lozano insistió en que se trató de “un crédito absolutamente irregular por donde se lo mire”.

“El banco no debió haber consentido esto, y lo hizo con un trámite también irregular aprobado por la gerencia y no por el directorio, lo que demuestra que la connivencia y la complicidad política del ex presidente (Mauricio Macri) como la conducción del banco (por el ex presidente Javier Gonzpalez Fraga) saltan a las claras”.

Para el director del Nación, el problema comenzó cuando “a partir de que Vicentin no cancela el crédito, el mismo se va refinanciando y al incrementarse la deuda llegó un punto donde se termina excediendo las normas vigentes de créditos a grandes empresas”.