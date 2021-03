Víctor Santa María: “La CGT se debe un debate interno sobre el modelo de país que queremos los trabajadores”

Víctor Santa María es el secretario general del sindicato de los trabajadores encargados de edificios (SUTERH). Tiene 55 años y desde 1997 conduce la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH). Es también presidente del PJ porteño -será reemplazado por Mariano Recalde- y empresario de medios.

En diálogo con Mundo Gremial, el dirigente sindical analizó el presente del país, su actividad y dio su visión sobre el futuro de la CGT.

– ¿Qué balance hacés del primer año de gestión de Alberto Fernández?

– “El año 2020 no fue un año normal. Cualquier balance que se haga tiene que hacerse en un contexto donde el mundo vivió una pandemia muy grande, donde Argentina también vivió una cuarentena muy larga, muy prolongada. Desde ahí hay que hacer un balance de gobierno. Y si uno analiza que a los 45 días aproximadamente de haber asumido la presidencia, el gobierno nacional se encontró con una pandemia y con la necesidad de tomar una medida como la cuarentena, en ese sentido me parece que todo lo que se hizo desde el 19 de marzo hasta ahora fue tratar de cómo ayudar a que la gente no pierda su calidad de vida conforme a la situación nueva que se estaba viviendo.

Desde declarar la cuarentena, desde reforzar el sistema de salud en la Argentina que el gobierno anterior había dejado en condiciones muy precaria, que la gente no pierda el poder de su salario con el IFE, con las distintas medidas, tratando de que se siga trabajando, a pesar de eso, en las paritarias, en la discusión de los convenios colectivos de trabajo, reforzando los sectores más débiles de la economía, tratando de generar subsidios para que la economía siga avanzando, siga proyectándose y que no se pare, me parece un gobierno muy preocupado por el sistema de salud y por la educación, y por supuesto en ese contexto, todas las evaluaciones que podamos hacer tienen que ver con eso. Si vos me decís cuál es el balance de hoy con toda esa realidad, creo que tuvo un balance muy positivo”.

– Y en ese marco de pandemia, y en una crítica constructiva, ¿cuáles son los temas que en términos de gestión no fueron positivos?

– “Uno puede empezar a teorizar con algunos temas, cosas que se empezaron a plantear y que no salieron. Cosas que tardaron más en salir, pero vuelvo a decir, todo lo que planteemos, todas las críticas que hagamos tienen que ser en el contexto de la pandemia, de la cuarentena. Podemos decir que no me gusta, más o menos, lo de Vicentin, podemos decir que no me gusta, más o menos, cómo se trabajó con la reforma judicial, no quiere decir que no me guste la reforma sino cómo se trabajó, pero, vuelvo a repetir todo ese análisis hay que hacerlo en el marco de un mundo que vivió y vive en una pandemia”.

EL FUTURO DE LA CGT

Santa María es miembro del Consejo Directivo de la máxima central obrera del país y en los últimos meses ocupó lugar de preponderancia en las negociaciones con el gobierno. Sobre la renovación de la CGT, el sindicalista pidió un “debate para adentro” para discutir un modelo de país dirigido a los trabajadores.

– ¿Cómo analizás el rol de la CGT durante la pandemia en relación al resguardo del empleo?

– “Bien, oportuno. La CGT, por lo menos en la que yo estoy desde hace mas de cuatro años, siempre tuvo ese objetivo, cuidar el empleo, cuidar el trabajo, cuidar el salario. Muchas veces fue criticada en la época del macrismo, pero creo que incluso en esos tiempos tuvo un rol importante en la defensa del salario, la defensa del empleo, incluso cuando no teníamos un gobierno que escuche los reclamos de los trabajadores, siempre tratamos de generar puentes de diálogo para poder solucionar los problemas de nuestros compañeros, de nuestras compañeras.

Ahora nos encontramos más que nunca con un gobierno que nos escucha, que escucha las propuestas, que las pone en práctica, que crea un Consejo Económico y social en donde los trabajadores somos la columna vertebral de ese Consejo, mesas de diálogo, mesas de diálogo que se pueden tomar medidas concretas para tratar de mejorar el salario de la gente. Un gobierno que dice que quiere mejorar el salario de la gente más de lo que es la inflación del año, y eso es la primera vez que uno puede llegar a escucharlo.

Siempre los gobiernos, y a pesar que la CGT nunca lo permitió, nos ha intentado poner techos, y esta es la primera vez, donde, no solamente no tenemos techo, sino que nos suben la vara discutiendo salarios mas allá de la pauta inflacionaria. Y creo que todo eso habla a las claras que no es un gobierno que nosotros apoyamos, uno apoya a un gobierno que no es de uno, creo que los trabajadores lo sentimos propio a este gobierno. Por eso no es un gobierno que necesite un apoyo de los trabajadores, sino que, al contrario, es un gobierno que los trabajadores somos parte de lo que está sucediendo”.

La CGT mantiene su conducción desde agosto de 2016. Los mandatos, con vencimiento en agosto pasado, fueron extendidos por decisión del ministerio de Trabajo, una decisión que postergó el debate sobre las nuevas autoridades, aunque cada sector mantiene negociaciones para delinear la nueva central.

– ¿Cuál debe ser el futuro de la central en términos de conducción y programas de acción?

– “El rol y lo que tiene que ver con la CGT, seguramente tendremos que charlarlo primero en el marco de los sindicatos y de las federaciones nacionales que formamos parte, por lo menos del Consejo Directivo de la CGT. Uno puede tener un pensamiento individual, pero por ahí ese pensamiento individual no es un pensamiento colectivo, me gustaría una CGT donde podamos participar, donde se sumen otros gremios que hoy no están.

La verdad es que creo en esa unidad del movimiento obrero, también esa unidad del movimiento obrero, la unidad no es la unidad que yo quiero, es la unidad que tiene el movimiento obrero con su heterogeneidad tan grande; ¿no? Tan grande como trabajadores existen, tan grande desde una actividad como los camioneros, y los bancarios, digamos.

Me parece que, sí la CGT se debe para adentro un debate del modelo de país que queremos los trabajadores, creo que, por distintas circunstancias, no hemos tenido ese debate, creo que la CGT siempre fue una impronta no solamente práctica, sino también teórica del país que queríamos. Hemos trabajado mucho en el gobierno de Macri tratando de tener un proyecto más productivo, tratando de explicárselo a los trabajadores y al gobierno, un gobierno sordo con respecto a estos temas, pero yo recuerdo que uno de los grandes puntos que ha tenido la CGT fueron los 26 Puntos de la CGT de Ubaldini.

Yo creo que debemos trabajar mucho sobre eso que por ahí suena a mucha teoría, pero creo que también cuando te sentás en la mesa de discusión, especialmente un gobierno que te deja sentarse, como el de Alberto, es importante teorizar con respecto al tema y para eso tenemos que trabajar teóricamente con nuestros técnicos, con nuestros profesionales, con los trabajadores y con las trabajadoras para ver por dónde van esos nuevos 26 puntos de la CGT?”.

– ¿Tenés candidato para la CGT?

– “No, creo que hay muy buenos dirigentes. Vuelvo a repetir el tema de la CGT es la heterogeneidad del trabajo. No es lo mismo una CGT de los ´60, de los ´70 , de los ´80, de los ´90, la CGT del 2000. Son CGT distintas porque lo que cambia es el trabajo también. Todo evoluciona. ¿Qué rol va a tener la CGT con el teletrabajo? Con el trabajo home office que se le llama ahora, las plataformas digitales, como son Pedidos Ya, Uber, todo eso. Cómo eso impacta también en el movimiento obrero. Me imagino óomo habrá impactado los servicios en los ´90 digamos, cuando fue esa transición entre una Argentina por ahí más industrial a una Argentina un poco más de servicio, como habrá impactado en la Argentina de los desocupados del año 2000.

Los trabajadores también tenemos impacto en la vida productiva y eso también lleva a nuestras conducciones y a nuestra forma de ver el movimiento obrero. Antes en los ´50, ´60 o ´70 cuando un trabajador ferroviario entraba a una empresa o entraba al ferrocarril se quería quedar toda la vida y si es posible sus hijos también. Eso en algunas entidades por ahí sigue existiendo, pero, en otras, uno entra para salir, digamos.

La globalización también del empleo. El tema del marketing, el tema del teletrabajo, son temas nuevos que tenemos que tenerlos en cuenta cuando uno va hoy a discutir en una paritaria, cuando uno va a discutir el proyecto económico de país en un Consejo económico y social, lo que viene que tiene que ver con medidas a mediano y largo plazo. Todo eso hay que verlo y hay que tenerlo en un análisis muy global digamos, ¿no? Global desde el punto de vista internacional”.

LA ACTUALIDAD DE LOS ENCARGADOS DE EDIFICIO

El gremio que conduce Santa María cerró hace días las paritarias de la actividad: un 32% en tramos, que se suma al retroactivo del 5% de febrero. El acuerdo establece una reapertura de negociación en septiembre próximo.

– ¿Cuál es la realidad del sector hoy?

– “Desde el 19 de marzo a la fecha fuimos trabajadores esenciales, todos los trabajadores que estaban en edad o con alguna patología no iban a trabajar, pero la gran mayoría lo hizo. El gremio trató de estar presente acompañando a la actividad que se presentaba, ayudando con barbijos, ayudando con materiales para poder desinfectar. La tarea del encargado del edificio se vio un poco más quisquillosa, por los temas que tienen que ver con el cuidado de la higiene, la higiene es uno de los transmisores, la basura.

Por ahí hubiéramos pedido que acompañen más los propietarios, los inquilinos, los consorcios una medida, porque también el encargado se encontraba sin materiales muchas veces para poder trabajar. Más en una primera etapa, los primeros tres meses, porque los administradores habían desaparecido de escena, ninguno iba a trabajar. No compraban cosas, no había elementos. Y eso costó mucho, aun hoy, seguimos pidiendo que se cuiden mucho, que trabajen las horas que tienen que trabajar y después traten de no circular por el edificio. Excepto que lo llamen, que estén atentos, pero que traten que la circulación sea la menos posible, cuidar mucho la higiene de los picaportes, la botonera de los ascensores, sacar con prudencia el tema de la basura. Son esas cosas que tratamos de explicarles en esta nueva realidad.

Tenemos más de 2500 trabajadores de edificios contagiados, de los cuales fallecieron 49, es un tema que nos preocupa. El trabajador está muy en contacto con el vecino, por el pasan todos los vecinos, todos los días lo saludan, tiene que estar muy consciente del cuidado no solo del edificio, sino también de él y también de su familia, más del 40% de los trabajadores de edificios viven en el lugar donde trabajan, por eso también deben cuidar a su familia en esta nueva realidad”.

– ¿Como evalúas el acuerdo paritario?

“Nosotros somos siempre prudentes en el momento de discutir paritaria, por supuesto que tratamos siempre de empujar para arriba, es una paritaria que tiene un costo muy directo en el bolsillo de los que viven en edificio de propiedad horizontal, calculá que entre el 40 y el 50% del aumento va a expensas, por ejemplo, el costo salarial de un auto es el 3%, en un edificio es el 40, entonces tenés que ser muy consiente de esto, tratar de tener una lógica de representación de los trabajadores y las trabajadoras para que no pierdan poder adquisitivo, y creo que de a poco lo venimos logrando.

No es esta la primer paritaria que firmamos, nosotros venimos firmando paritarias desde hace muchísimos años, especialmente a partir del 2003 con Néstor, y siempre tuvimos esta conciencia digamos, que, por supuesto que vamos a defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, pero sabiendo que también del otro lado hay trabajadores y trabajadoras que son los que tienen que pagar las expensas”.

EL RENOVADO PJ PORTEÑO

Santa María dejará la presidencia del partido después de siete años. Será reemplazado por Mariano Recalde. Sobre el futuro del PJ de la Ciudad, el sindicalista

– ¿Cómo evaluá tu gestión al frente del partido?

– “Hemos pasado por distintas cuestiones electorales, por distintos escenarios electorales, nos vamos desde una conducción con 36 puntos de votos en la Ciudad de Buenos Aires, o sea que es histórico, incluso cuando ganamos la Capital con Erman González, en ese momento sacamos 32, Alberto sacó 36 punto de votos en la Ciudad de Buenos Aires.

Y la verdad es que hemos tenido un peronismo que fue capaz de integrar, capaz de sumar, sumar lo diverso, sumamos a un frente electoral, primero el Frente para la Victoria y después el Frente de Todos, a más de 12 partidos políticos de la Ciudad de Buenos Aires. Donde en un momento intentamos protagonizar, pero no por eso dejamos de ser los artífices de lo que armábamos en la Ciudad de Buenos Aires. Hemos tenido candidatos de distintos espacios y no solamente del peronismo. Y eso creo que habla bien de una conducción que estuvo predispuesta siempre a tratar de tener una política de ganar la Ciudad de Buenos Aires y eso seguramente Mariano lo va a seguir trabajando”.

– Y electoralmente, ¿cuál debe ser la estrategia para ganar las próximas elecciones?

– “Son dos elecciones diferentes. La elección que viene va a ser una elección donde la gente va a plebiscitar al gobierno nacional, y nosotros debemos tener una estrategia electoral de la mano del gobierno nacional. Y me parece que la elección del 23 va a ser una elección donde la gente de la Ciudad de Buenos Aires va a plebiscitar la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, y ahí creo que tenemos que trabajar mucho con los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, no solamente para ver que se hizo mal de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, sino para ver como nosotros somos capaces de tener una gestión mucho mejor en la Ciudad de Buenos Aires, porque creo que tenemos una oportunidad de ganar la Ciudad de Buenos Aires en el 2023”.

– Ultima pregunta, ¿qué podés decir sobre las denuncias de lavado de dinero contra tu persona?

– “Que cerraron todas, que hubo una causa que me inicio el gobierno de Macri con Bonadío, como todas, y que hace ya 6 meses se cerró la causa. Ya Bonadío me había investigado y nunca tuve cuentas en el exterior, por ejemplo. Nunca he tenido cuentas afuera del país, y además las cuentas que decían que eran mías, que no eran mías, le devolvieron la plata al dueño, así que…muy lejos está de haber tenido alguna clase de delito. Pasa siempre lo mismo, me clavé 7 paginas de Clarín, y 0 línea cuando uno sale sobreseído en la causa”.